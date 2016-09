Keine Hilfe für Sachsens Schulen Die Defizite im Bildungssystem zwingen Gewerkschaften und Regierung seit Monaten an den Verhandlungstisch. Dass man sich nicht einigt, ist ein Desaster.

Eine junge Lehrerin gibt Matheunterricht. © Symbolbild: dpa

Das Warten auf ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung des sächsischen Schulsystems geht weiter. Nachdem Lehrergewerkschaften und Landesregierung bereits seit dem Sommer verhandeln, wurde am Mittwochabend auch die inzwischen zehnte Verhandlungsrunde ergebnislos beendet.

Nach SZ-Informationen steckten die Gespräche zwischen GEW und Beamtenbund auf der einen sowie Finanzminister Georg Unland und Kultusministerin Brunhild Kurth (beide CDU) auf der anderen Seite zuletzt in einer schweren Krise – beide Seiten schlossen ein völliges Scheitern nicht mehr aus. Daran änderte auch nichts, dass seit dem 14. September überraschend ein erstes Angebot der Regierung vorliegt. Überraschend deshalb, weil es bis dahin allein die Kultusministerin war, die auf eine Lösung drängte, während ihr Ministerkollege aus dem Finanzressort kräftig auf die Sparbremse trat. Es soll ausgerechnet Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) gewesen sein, der entgegen seiner sonstigen Art Unland diesmal persönlich unter Druck setzte. Offenbar bangt auch der Regierungschef um die öffentliche Wirkung der so endlosen wie ergebnisfreien Gespräche.

Das Regierungsangebot sorgte zunächst aber für eine weitere Verhärtung der Fronten, obwohl es Maßnahmen beinhaltet, die allein in 2017 und 2018 jeweils Investitionen von bis zu 60 Millionen Euro auslösen würden. So sollen Neueinsteiger in den Lehrerberuf höher eingruppiert werden als bisher und die Zahl der funktionslosen Beförderungsämter steigen. Letzteres hätte die Folge, dass auch viele Bestandslehrer auf mehr Geld hoffen könnten. Für Pädagogen, die in Fächern unterrichten, wo der Lehrermangel besonders prekär ist, sind ab dem 63. Lebensjahr Zulagen sowie eine Abminderung der Wochenarbeitszeit im Gespräch, um sie länger im System zu halten.

Die Gewerkschaften tun sich damit aber schwer. Auch Beförderungsämter wären letztlich an Gefälligkeitsbeurteilungen der Vorgesetzten gebunden, heißt es. Vor allem aber stelle das Regierungslager unnötige und unzumutbare Gegenforderungen. So sollen zum Beispiel bisher übliche Stundenreduzierungen für Pädagogen ab 55 bzw. ab 60 Jahren sowie für Lehrer der gymnasialen Oberstufe gestrichen werden. Auch bleibt es bei der Nichtverbeamtung.

Völlig verhakt im Detailstreit wird nun am Freitag weiterverhandelt. Diese elfte Gesprächsrunde gilt vorab als die finale. Kommt es dabei zu keinem Kompromiss, dürfte die Dauerkrise in Sachsens Schulsystem ein neues Negativ-Level erreichen.

