Keine Einigung zu Lehrerverbeamtung

Ich wiederhole meinen Kommentar zu einem ähnlichen heutigen Artikel gern: Durch die Absenkung der Altergrenze fallen viele LehrerInnen aus dem Raster heraus, welche selbst noch kleine Kinder im Grundschul- und/oder Kindergartenalter haben und jetzt plötzlich zur offenbar veralteten Lehrerschaft gehören. Und dann kommt der neue Lehrerkollege frisch aus dem Referendariat und hat mal eben 500€ bis 1000€ pro Monat netto mehr in der Tasche. Jetzt hätte die CDU einmal die Chance, einen Teil der vergangenen und selbst eingestandenen Fehler wieder gut zu machen. Stattdessen wird weiter zu Lasten derer gespart, die das Schulsystem in den letzten Jahren irgendwie am „Leben“ erhalten haben. Sehr enttäuschend!