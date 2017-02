Kein Tag ohne klickende Handschellen Die Ludwigsdorfer Bundespolizei zieht Bilanz für 2016. Es gab viel Kleinarbeit – aber auch spektakuläre Fälle.

Die Bundespolizei ist täglich mit Routinekontrollen auf den Straßen der Oberlausitz präsent. Dabei gelingen ihr immer wieder auch Fahndungserfolge. © Uwe Soeder

Es ging 2016 hoch her bei der Bundespolizei. Vor allem an die Zeit der Fußball-EM erinnern sich die Beamten der Ludwigsdorfer Inspektion. Da vibrierte die Luft, aufgewirbelt von den Rotoren dreier großer Transporthubschrauber. Sie brachten eine operative Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit zum Einsatz, denn aus Polen waren fünf Reisebusse mit gewaltbereiten Hooligans gemeldet worden. Am Ende stellte sich die Warnung als unbegründet heraus. „Besser so als anders“, sagt Polizeioberrat Stephan Fischer, der Inspektionsleiter. Letztlich gab es jedenfalls nur für einen der rund 300 Fans ein Verbot, weiter zum Fußball nach Frankreich zu fahren.

Vom Flüchtling zum Straftäter

Gerade die Einreise nach und den Aufenthalt in Deutschland im Blick zu haben, ist Sache der Bundespolizei. Von den 5 262 im Jahr 2016 registrierten Straftaten entfallen allein 3 157 auf die Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes. Darunter waren 1 517 unerlaubte Einreisen. Dass das sogar reichlich Hundert mehr waren als 2015, jenem Jahr, in dem wegen des G-7-Gipfels sogar mehrere Wochen wieder reguläre Grenzkontrollen eingeführt wurden, zeigt den anhaltenden Einreisestrom von Flüchtlingen. Das wird auch anhand der Tatsache deutlich, dass etwa nur die Hälfte der Feststellungen direkt Einreisende betrifft. „Die andere Hälfte sind Nachbearbeitungen“, sagt Stephan Fischer. Damit gemeint sind Menschen, die sich bereits innerhalb von Deutschland aufhalten, sich teils bereits in Asylverfahren befinden. Auch sie aber gelten rechtlich als Tatverdächtige. Denn in Deutschland begeht jeder eine strafbare Handlung, der ohne gültige Reisedokumente oder außerhalb von offiziellen Übergangsstellen ins Land kommt. „Die meisten Migranten, die wir nach Kontrollen melden, kamen unerlaubt über Österreich zu uns“, bestätigt der Inspektionssprecher, Oberkommissar Michael Engler. Nicht alle fanden Quartier in einer regionalen Unterkunft, manche wollen sofort weiter. Kongolesen zum Beispiel nennen Frankreich als Ziel. Die Bundespolizisten stellten 2016 auch 408 Visaerschleichungen fest. Vor allem Ukrainer versuchten, so ins Land zu kommen. Mit der noch in diesem Jahr anstehenden Visafreiheit für die Ukraine und Georgien werden Visaerschleichungen allerdings zurückgehen. Seit Jahren annähernd in gleicher Größe dagegen bleiben Schleusungen. 2016 wurden 43 festgestellt, bei denen die Straftäter 171 Personen transportierten. Die Beamten beendeten diese Versuche auf der Autobahn, zwei aber auch an der Görlitzer Stadtbrücke und zwei in Bad Muskau.

Zudem versuchten 121 Personen, mit gefälschten Personen- und Fahrzeugdokumenten bei Kontrollen durchzukommen. Deutlich wurde auch, dass unerlaubte Einreisen zunahmen, seit es mehr internationale Züge zwischen Deutschland und Polen gibt. Die Aufgriffe erfolgen auf deutschem wie auf polnischem Hoheitsgebiet. „Das belegt die Wirksamkeit der gemeinsamen deutsch-polnischen Dienststelle“, sagt Stephan Fischer. Die Pilotprojekt-Phase dieser Dienststelle soll noch 2017 auslaufen und in Normaldienst übergehen, die Einheit dann auf jeweils 30 polnische und 30 deutsche Polizisten angewachsen sein.

Vom Anruf zum Fahndungserfolg

Auch unabhängig von Asyl- und Einreiseproblemen hatten die 320 Mitarbeiter der Bundespolizei zwischen Bad Muskau und Hagenwerder voriges Jahr gut zu tun. Die Streifen nahmen 366 622 Fahndungsabfragen vor, bei denen sich 1 906 als Treffer erwiesen. Neben Sachfahndungserfolgen gingen den Beamten zahlreiche mit Haftbefehl gesuchte Straftäter zwischen 25 und 70 Jahren ins Netz. Sie bearbeiteten 28 Fälle von Hehlerei und 245 Diebstähle. Vor allem die Neubau-Bahnstrecke zwischen Hoyerswerda und Horka hatte es 2016 den Dieben angetan, sie entwendeten dort Signalkabel in großen Mengen. „Knapp ein Viertel aller Diebstähle geschah an Bahnanlagen“, sagt Michael Engler. Die Polizisten stellten bei Kontrollen 120 Waffen fest, meist Schlagringe, Reizsprühgeräte, Messer und Luftdruckpistolen. Elfmal mussten Beamte zur Seite springen, weil sich Autofahrer einer Kontrolle zu entziehen versuchten. 28 gestohlene Fahrzeuge wurden sichergestellt. Es gab, meist in Bad Muskau, 87 Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz. „Zwar blieben die Aufgriffe gegenüber den Vorjahren gleich, aber die Mengen der festgestellten Pyrotechnik nahmen zu“, sagt Engler. Zu Buche standen auch 2016 wieder Tiere ohne notwendige Papiere, in einigen Fällen exotische Lebewesen. In Zügen häuften sich mit einem Plus von 16 Prozent die erwischten Schwarzfahrer, 177 an der Zahl. Und es wurden 341 Sachbeschädigungen angezeigt, meist Schmierereien in und an den Zügen, von der kleinen Edding-Kritzelei bis hin zu demolierten Sitzen.

Vom Diebstahl zur U-Haft

Besonders in Erinnerung ist den Ludwigsdorfer Beamten ein Fall von Ende Oktober. Da wurde ihr Besprechungsraum zm Lager für Waren im Wert von über 11 000 Euro, aufgefunden in einem Audi-Kombi. „Man glaubte kaum, was in das Auto alles reingeht“, staunt Stephan Fischer noch heute: Motorkettensägen, Werkzeuge, Gartenzubehör, Teppiche. Das polnische Fahrer-Beifahrer-Duo (28, 26) sitzt weiter in Untersuchungshaft, noch immer aber fehlen Herkunftsnachweise der original verpackten Gegenstände. Spuren führen zu mehreren Baumärkten in Hessen, die Ermittlungen dauern noch an. „Unser Raum ist aber mittlerweile wieder nutzbar“, sagt Fischer. Und das sei gut, denn zu besprechen gäbe es für den täglichen Einsatz genug. Die Zahlen für 2016 lassen daran keinen Zweifel.

zur Startseite