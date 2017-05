Kein Schmerzensgeld für Polizisten Wegen umstrittener Aussagen von Polizeizeugen ist ein Beleidigungsprozess gegen einen Zeitsoldaten geplatzt. Ist er Opfer von Intriganten geworden?

© dpa (Symbolfoto)

Wenn zwei Polizisten in einer Gerichtsverhandlung sehr ähnlich aussagen, bestärkt das ihre Glaubwürdigkeit. Es kommt nicht oft vor, dass Richter Zweifel daran haben, was Beamte aussagen. Sie sind professionelle Zeugen, müssen sich auf jeden Prozess vorbereiten und unterliegen der Wahrheitspflicht. Was aber passiert, wenn die Beamten es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen?

Am Amtsgericht Dresden ist jetzt der Prozess gegen einen Zeitsoldaten wegen umstrittener Aussagen von zwei Beamten der sächsischen Bereitschaftspolizei eingestellt worden. Die Uniformierten hatten sich in Widersprüche verwickelt, die erhebliche Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit nährten – ausgerechnet in einem Verfahren gegen einen weiteren Staatsdiener.

Der Zeitsoldat, ein Hauptfeldwebel aus dem Dresdner Umland, war am 31. März 2016 kurz vor Mitternacht in eine Polizeikontrolle geraten. Der 31-Jährige hatte es eilig. In wenigen Minuten würde der Versicherungsschutz seines Autos ablaufen. Der Kia hatte Saisonkennzeichen. Die Beamten sollen diese Eile jedoch nicht geteilt haben, sagt Rechtsanwalt Rolf Franek, Verteidiger des Soldaten. Papiere, Verbandskasten, Warndreieck, Warnweste. Das dauerte.

Weil der Kia-Fahrer „nicht kooperativ“ gewesen sei, forderten die Beamten sogar Verstärkung an. Um 23.57 Uhr durfte der Mann weiterfahren. Doch ihm folgte nun eine Streife, die ihn nur sechs Minuten später – 0.03 Uhr – erneut anhielt. Jetzt teilten die Polizisten dem Fahrer mit, er habe soeben eine Straftat begangen: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der Kia-Fahrer hatte da gerade seine Tiefgarage erreicht, das Ziel seiner nächtlichen Fahrt. In der Garage wollte er den Winter-Kia gegen das Sommer-Cabrio tauschen – wie jedes Jahr. Wieder verlangten die Beamten Ausweis und Führerschein. Es gab eine Strafanzeige für eine Tat, zu der es ohne die erste Kontrolle nicht gekommen wäre.

Franek hält es für nachvollziehbar, dass sein Mandant nun laut wurde. Man könnte an eine Falle denken. Der Hauptfeldwebel beschimpfte die Uniformierten mit Worten wie „Pisser“, „verpisst euch“, „ihr seid keine richtigen Beamten“. Die Beamten zeigten ihn wegen Beleidigung an.

Der Soldat schweigt

Wegen dieses Äußerungen stand der 31-Jährige nun vor Gericht. Den Versicherungsverstoß hatte die Staatsanwaltschaft im Hinblick auf die Beleidigungen eingestellt. Der Angeklagte machte keine Angaben. „Ich war alleine, die Beamten zu viert – niemand wird mir glauben“, begründete er gegenüber der SZ sein Schweigen. Im Zentrum der Beweisaufnahme standen daher die Aussagen der beiden beleidigten Polizisten. Die Männer hatten Schmerzensgeld geltend gemacht und dazu eigens Anträge ausgefüllt. Spätestens damit fingen die Probleme an. Denn die Zeugen behaupteten, dass die ehrverletzenden Beleidigungen „von einer Vielzahl umstehender Personen wahrgenommen werden konnten“.

Eine Menschenansammlung kurz nach Mitternacht in einer Tiefgarage? Da wurde Verteidiger Franek hellhörig. Er fragte die Zeugen daher, wie viele Personen sich denn am 1. April um 0.10 Uhr in der privaten Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Dresdner Friedrichstadt aufgehalten hätten. „Wir haben sie nicht gezählt“, antwortete der erste Zeuge vorsichtig. „Haben Sie überhaupt Personen gesehen?“, fragt Franek – „Nein“ – „Haben Sie irgendjemanden wahrgenommen?“ – „Nein“. Auch der zweite Polizist musste zugeben, niemanden in der Tiefgarage gesehen zu haben: Er sagte tatsächlich: „Wir haben die Garage aber nicht abgesucht.“ Es sei denkbar, dass sich dort weitere Personen aufhielten.

Wahrheit klingt wohl anders. Doch diese Aussagen waren nicht die einzigen Kritikpunkte. Laut Franek haben die Beamten auch gegen ihre Neutralitätspflicht verstoßen, indem sie danach ausgerechnet von dem Kollegen vernommen wurden, der bei der ersten Verkehrskontrolle mit dem Angeklagten aneinandergeraten war.

In Sachsens Bereitschaftspolizei wird diese Kritik nicht geteilt. Die Beamten hätten ihre Pflicht erfüllt. Der Soldat hätte früher losfahren müssen. Er habe mehrere Straftaten begangen. Mit dem Schmerzensgeldantrag, na gut, hätten es sich die Kollegen wohl etwas leicht gemacht, so Behördensprecher Stefan Walther. Gegenseitige Vernehmungen? „Unerheblich.“

Ein erhebliches Problem hatte jedoch die Staatsanwältin mit diesen Polizeizeugen. Sie schlug die Hände über dem Kopf zusammen und regte die sofortige Einstellung des Verfahrens an – ohne weitere Kosten für den Angeklagten. Der Richter wies die Öffentlichkeit aus dem Saal und beendete erst dann das Verfahren. Er sorgte zwar noch dafür, dass der Zeitsoldat für seine Beleidigungen eine Geldauflage von 600 Euro zahlen muss – doch das Strafverfahren ist vom Tisch. Und die Beamten erhalten kein Schmerzensgeld. Wofür auch?

