Kein Kontakt zu möglichen Islamisten

Macht einen wenig transparenten Eindruck: Die Filiale der möglicherweise islamistischen Sächsischen Begegnungsstätte in Meißen. © Claudia Hübschmann

Der aktuelle Bericht des Sächsischen Verfassungsschutzes spricht eine klare Sprache. In Sachsen sei mit der Gründung der Sächsischen Begegnungsstätte (SBS) eine Struktur entstanden, „bei der tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie über Kontakte zur extremistischen Muslimbruderschaft und der Islamischen Gemeinschaft in Deutschland e.V, verfügt“, heißt es darin. Mit anderen Worten: Im Freistaat existiert vermutlich eine Vorhut islamistischer Religionsfanatiker.

In Meißen unterhält die SBS seit Anfang des Jahres eine sogenannte Filiale im Gebäude Neugasse 26. Es handele sich um Vereinsräumlichkeiten mit einer Vielzahl von Funktionen, so Sprecher Muhammed Ronald Wellenreuther im April gegenüber der SZ. Sie seien Orte für ein Gemeindeleben, für Unterrichtszwecke, zum Feiern etc. Und natürlich auch Orte zum Beten.

Über ein halbes Jahr nach einem ersten Besuch der SZ in den Räumen der SBS stellt sich die Frage, wie sich in der Zwischenzeit die Kontakte zwischen der Stadt und den möglicherweise radikalen Muslimen in der Neugasse gestaltet haben. Einen Anlass dafür bietet zudem das Beispiel Riesa.

Der dort aktive CDU-Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth unterstützt die Gründung eines separaten islamischen Vereins, um den Muslimbrüdern eine Grundlage für ihre Propaganda zu entziehen: „Es ist gut, dass sich in Riesa ein islamischer Verein gründet, der sich klar zum Grundgesetz bekennt und klar Gewalt ablehnt. Das ist leider bei islamischen Verbänden nicht selbstverständlich“, so Mackenroth jüngst in einem SZ-Interview. Im Gegenzug sollte man in der Stadt die Vorurteile aufgeben – und auch nicht-christlichen Religionen Räumlichkeiten überlassen. Hier zu helfen, stünde der Stadt gut an, so der Christdemokrat weiter.

Im Meißner Rathaus dagegen sind das Zugehen auf ein möglicherweise islamistisches Zentrum im Herzen der Stadt und aktive Integrationsarbeit kein Thema. Das sollen andere leisten. Auf Nachfrage der SZ-Redaktion teilt Stadtsprecherin Katharina Reso mit: „Gegen eine mögliche Radikalisierung gilt es wachsam zu bleiben, aber hier scheint uns der direkte Austausch mit den Besuchern vor Ort zunächst der geeignete Ansatz zu sein.“

Problematisch an dieser Antwort: Einen „direkten Austausch“ mit Nutzern der Sächsischen Begegnungsstätte gibt es offenbar noch nicht einmal im Ansatz. Weshalb sonst bleiben weitergehende Fragen unbeantwortet? So hatte sich die SZ erkundigt, welche konkreten Kontakte zu der islamischen Gemeinde bestünden und ob es regelmäßige Treffen gebe. Auch wollte die Sächsische Zeitung wissen, inwieweit die Stadt plane, die Muslime bei der Gründung eines von der SBS unabhängigen Vereins zu unterstützen.

Gleichfalls ohne Reaktion aufgenommen wurden die Fragen nach möglichem Islam-Unterricht für Kinder in der Neugasse und nach den Integrationsbemühungen seitens der Stadt. Auch zu möglichem Immobilienerwerb einzelner SBS-Mitglieder in Meißen schweigt sich das Rathaus lieber aus.

Dabei gibt es ernst zu nehmende Hinweise darauf, dass Angehörige des islamischen Vereins mittlerweile Gebäude in Meißen erworben haben. Prinzipiell ist dessen Finanzkraft im höchsten Maße erstaunlich. Allein für drei Zweigstellen in Sachsen zahlt der SBS laut einer Tabelle auf seiner Internetseite insgesamt gut 2 000 Euro monatlich an Miete. Dazu kommt ein Immobilienkauf in Pirna, welcher mit 300 000 Euro zu Buche schlägt. Eine solche Liquidität können selbst gestandene und mitgliederstarke Sportvereine im Freistaat nicht vorweisen. Nach Angaben von SBS-Geschäftsführer Saad Elgazar gegenüber SZ-Redakteuren stammen die für Mieten und Ankäufe verwendeten Gelder aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.

Anstatt selbst aktiv zu werden und den Kontakt zu suchen, verweist das Meißner Rathaus auf „Einrichtungen und Vertreter, die mit dem Thema Asyl befasst sind“. Gemeint sein dürften die Diakonie Riesa-Großenhain, welche im Kreis Meißen die Migrationsberatung als Monopol innehat, sowie der Verein Buntes Meißen, dessen Vorsitzender als Pfarrer bei der Evangelisch-lutherischen Landeskirche angestellt ist. Schwer vorstellbar, dass muslimische Extremisten diesen Ansprechpartnern ihre Türen auch nur einen Spalt breit öffnen.

Keiner Illusionen darüber gibt sich die Meißner CDU-Landtagsabgeordnete Daniela Kuge hin. „Es handelt sich bei den Initiatoren der SBS um teilweise seit Jahren deutschlandweit aktive Muslimbrüder-Aktivisten“, sagt sie. Davon zu trennen seien die muslimischen Gläubigen vor Ort, welche nach Gebetsmöglichkeiten suchen. Diese sollten nicht abgekapselt werden.

Der in Meißen aktive AfD-Landtagsabgeordnete Carsten Hütter kann über die Untätigkeit von Rathaus und Stadträten nur den Kopf schütteln. Gleichzeitig fordert er von der Sächsischen Begegnungsstätte mehr Transparenz. Jeder Verein, der sich neu niederlasse, lade zu einem Tag der offenen Tür ein. Ihn wundere, dass dies bei der Neugasse nicht geschehen sei. Vom Verfassungsschutz erwartet Hütter, die Geldströme des Vereins zu untersuchen.

Dem Sprecher der Sächsische Begegnungsstätte selbst lag seit Mittwoch eine ausführliche Anfrage der SZ vor, auf die jedoch keine Antwort erfolgte.

