Kein goldiges Finale im Oktober

Leichter Morgennebel hängt über Dresden. So dürften auch jeweils die nächsten Tagen beginnen. © Fabian Schröder

Der Oktober verabschiedet sich in Sachsen sowie in den Nachbarländern Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Regen und Nebel. Am Samstag bleibe es überwiegend bewölkt, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. In den Mittelgebirgen könne es vereinzelt regnen.

Nach Angaben des Dienstes Wetterkontor dürfte sich die Sonne am Samstag tatsächlich nur selten zeigen. Wenn sie scheint, dann voraussichtlich nur im östlichen Teil Sachsens. Die Temperaturen liegen zwischen 5 Grad in Oberwiesenthal und 12 Grad in Riesa.

Am Sonntag halte laut DWD der graue Trend bei etwa gleichbleibenden Temperaturen an. Der Regen könnte sich jedoch noch verstärken. Zu Beginn der neuen Woche, die in Sachsen mit einem Feiertag startet, erwarten Experten vielerorts dichten Morgennebel und tagsüber bewölkten Himmel. (szo/fsc)

›› Die genauen Prognosen für Sachsen

zur Startseite