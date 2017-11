Kein Geld fürs Spreehotel Es war richtig, dem Integrationszentrum keinen Zuschuss zu geben, sagen die einen. Andere sprechen von einem großen Fehler zulasten von Geflüchteten.

Peter-Kilian Rausch, Leiter des Spreehotel Bautzen, der das Haus bis zum Jahresende schließen will. © Uwe Soeder

Er will Bautzen verlassen, das Spreehotel so schnell wie möglich schließen. Mit dieser Ansage antwortete Betreiber Peter-Kilian Rausch auf eine Entscheidung der Stadt, die auch Tage später noch für Diskussionen sorgt. Seit 2014 war das Spreehotel Asylheim, seit Juli betreuten Rausch und seine Mitarbeiter dort anerkannte Flüchtlinge, die noch keine Wohnung haben. Ein Projekt, das vom Freistaat und vom Kreis finanziert wird. Und eigentlich sollte auch die Stadt einen Zuschuss beisteuern. Doch der Finanzausschuss lehnte das ab.

Dass es ein so unschönes Ende nehmen würde, damit hätte Angela Palm niemals gerechnet. Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Stadtrat ist immer noch sprachlos. Ihre Parteikollegen haben im Finanzausschuss gemeinsam mit den Vertretern der SPD für den Zuschuss in Höhe von 25 000 Euro gestimmt. Doch für eine Mehrheit hat das nicht gereicht. „Mit so einer Entscheidung wird die Arbeit von Herrn Rausch mit Füßen getreten“, sagt sie.

Ein Antrag und viele Fragen

Palm versteht gut, dass der ehemalige Hotelbetreiber enttäuscht und verärgert ist. „Wir können nur hoffen, dass Herr Rausch auch ohne den Zuschuss der Stadt bis Ende des Jahres weitermacht“, sagt sie. Peter-Kilian Rausch habe für die Integration der Menschen in der Stadt einen großen Anteil geleistet. „Deshalb hätte man dem Spreehotel das Geld geben müssen“, so Palm.

Auch SPD-Stadtrat Roland Fleischer kann die Reaktion des Betreibers gut verstehen. „Wir bewundern, dass Herr Rausch bei der fehlenden Wertschätzung für die von ihm und seinem Team geleistete wertvolle Arbeit nicht schon eher die Reißleine gezogen hat“, erklärt er. Roland Fleischer betont, dass er und seine Parteikollegen sich trotz aller Widrigkeiten immer für die Menschen im Spreehotel eingesetzt haben. Von der CDU seien hingegen Steine in den Weg gelegt worden. Ein Vorwurf, den CDU-Fraktionschef Karsten Vogt so nicht auf sich sitzenlassen möchte. Die Konsequenzen, die Rausch zieht, seien vor dem Hintergrund seiner engagierten Arbeit bedauerlich, erklärt Vogt. „Dennoch gilt es, jeden Euro des Stadthaushaltes verantwortungsbewusst zu vergeben“, sagt er und berichtet von Unstimmigkeiten im Antrag.

Im Vorfeld der Abstimmung habe die CDU-Fraktion nachgefragt, wie viele anerkannte Flüchtlinge im Spreehotel noch wohnen. „Es wurde uns gesagt, dass es sich um 36 Personen handelt, darunter acht Familien. Die Bautzener Wohnungsbaugesellschaft schätzt, dass es kein Problem wäre, für diese Familien eine Wohnung zu finden“, sagt Vogt. 16 Menschen würden demnach übrig bleiben. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum in dem Antrag ein Zuschuss in Höhe von 25 000 Euro für 80 Hotelzimmer gestellt wurde“, sagt er.

Links zum Thema Kommentar: Bautzen spart wenig – und verliert viel

Dass bei dieser Summe Nachfragen wichtig sind, meint auch Claus Gruhl. Der Grünen-Stadtrat sitzt nicht im Finanzausschuss, doch die Entscheidung beschäftigt auch ihn. Glücklich ist er darüber nicht. Schuld an dieser Entscheidung habe aber auch der Oberbürgermeister. „Er war nicht gut vorbereitet. Bei einem solchen Thema muss man mit Argumenten kommen und nicht nur an die Moral appellieren“, sagt er. Alexander Ahrens (SPD) hatte an der Sitzung des Finanzausschusses teilgenommen und den Antrag selbst vorgestellt. „Es gibt Stadträte, denen das Spreehotel ein Dorn im Auge ist. Da ist es doch klar, dass es Ärger gibt, wenn Ahrens dem Betreiber Geld verspricht und uns das nicht ordentlich begründen kann“, erklärt der Grünen-Stadtrat. Klare Worte findet auch Mike Hauschild (FDP). „Rausch behauptet, es gäbe keine freien Wohnungen in Bautzen und deshalb vermietet er sein Hotel. Das ist falsch“, sagt er und ergänzt: „Die Vermietung war von vornherein fragwürdig.“

„Stadträte sind keine Vorbilder“

Rückendeckung bekommt Rausch von jenen Ehrenamtlichen, die sich in Bautzen um Flüchtlinge kümmern. „Herr Rausch wird uns fehlen. Es ist traurig, dass so ein engagierter Mensch aus Bautzen wegziehen muss“, erklärt Manja Gruhn von der Initiative Bautzen bleibt bunt. Die Entscheidung des Spreehotel-Betreibers kann sie nachvollziehen. „Die wichtige Aufgabe der Integration kann nicht nur von Ehrenamtlichen geleistet werden. Es braucht hauptamtliche Strukturen, die kosten Geld und dafür sind alle verantwortlich“, sagt Gruhn und übt auch Kritik an jenen Stadträten, die gegen den Zuschuss stimmten: „Damit werden die Mitglieder des Stadtrates ihrer Vorbildfunktion nicht gerecht.“

„Die Flüchtlinge sind die Leidtragenden“, erklärt Claudia Scheibe vom House of Resources. Sie verlieren jetzt einen Ansprechpartner in der Stadt, einen „Papa“, der ihnen bisher den Weg in die Eigenständigkeit ermöglicht hat. „Jeder, der schon einmal versucht hat, für Geflüchtete eine Wohnung in Bautzen zu finden, weiß, wie schwer das ist“, sagt sie. Diese Erfahrung hat auch Manja Gruhn gemacht. „Wenn es keine hauptamtlichen Strukturen gibt, werden die Geflüchteten demnächst auf der Straße landen“, sagt sie. Auf ein Wort

zur Startseite

Artikelempfehlung Kein Geld fürs Spreehotel Bautzen. Er will Bautzen verlassen, das Spreehotel so schnell wie möglich schließen. Mit dieser Ansage antwortete Betreiber Peter-Kilian Rausch auf eine Entscheidung der Stadt, die auch Tage später noch für Diskussionen sorgt. Seit 2014 war das Spreehotel Asylheim, seit Juli betreuten Rausch und seine Mitarbeiter dort anerkannte Flüchtlinge, die noch keine Wohnung haben. Ein Projekt, das vom Freistaat und vom Kreis finanziert wird. Und eigentlich sollte auch die Stadt einen Zuschuss beisteuern. Doch der Finanzausschuss lehnte das ab. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/kein-geld-fuers-spreehotel-3815769.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: