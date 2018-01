Kein Eingang zum Landgericht In das Landgericht in Dresden zu gelangen, ist derzeit nicht einfach. Der Haupteingang ist zu. Schuld sind mehrere große Verfahren, die kein Personal für Kontrollen übrig lassen.

Dresden. Prozessbeteiligte, Rechtsanwälte und Zuschauer reiben sich verdutzt die Augen. Sie haben Termine am Landgericht Dresden, doch der Haupteingang des größten Dresdner Gerichts ist geschlossen. Aus Personalmangel. Ausgerechnet heute - am Nachmittag soll der Prozess gegen den sogenannten Moscheebomber beginnen. Die Besucher des Gebäudes müssen um das imposante Justizgebäude laufen, um über den Eingang des Amtsgerichts in der Roßbachstraße in das Haus zu gelangen.

Schon seit einigen Monaten ist die personelle Situation im Dresdner Justizzentrum angespannt. Zahlreiche Großverfahren, die viele Wachtmeister binden, sind der Grund. Sechs Angeklagte im Prozess gegen eine rechtsextreme Kameradschaft, von denen fünf in Untersuchungshaft sitzen, mehr als ein Dutzend Angeklagte in mehreren Verfahren gegen eine mutmaßlich tschetschenische Schutzgeldmafia. Diese Hauptverhandlungen binden nicht nur Personal, das die Angeklagten bewachen und vorführen muss. Die Wachtmeister müssen darüber hinaus auch Besucher am Eingang der jeweiligen Verhandlungssäle zusätzlich kontrollieren, weil es vermehrt Morddrohungen gegeben hatte.

Ein Justizsprecher bestätigte den Engpass. Wachtmeister des Justizzentrums seien am Mittwoch, wie sonst auch, zum Terrorprozess am Oberlandesgericht abgeordnet, um in dem provisorisch umgebauten Gerichtssaal in einer Erstaufnahmeunterkunft am Hammerweg für Sicherheit zu sorgen. Dort wird gegen acht mutmaßliche Rechtsterroristen der „Gruppe Freital“ die Plädoyers gehalten. Nach Angaben von Landgerichtssprecher Thomas Ziegler hätten am Mittwoch Krankmeldungen von Bediensteten die Situation verschärft, so dass man den Haupteingang habe schließen müssen.

Es könnten keine Kontrollen an der Pforte durchgeführt werden, weshalb Besucher gebeten werden, über den Eingang des Amtsgerichts auszuweichen. Ziegler hofft, dass der Haupteingang am Nachmittag wieder geöffnet werden kann - dann wenn der Prozess gegen Nino K. beginnt, den mutmaßlichen Moscheebomber. Über dieses Verfahren über fremdenfeindliche Anschläge werden Medien aus ganz Deutschland berichten.

Immer mehr Angeklagte in Begleitung

Landgerichtspräsident Martin Uebele bestätigte am Vormittag die klamme Personalsituation. „Das ist unerfreulich“, sagte er. Allerdings sei das Justizzentrum in einer vergleichsweise komfortablen Situation, weil das Haus zwei Haupteingänge hat.

Für die Prozesse am Mittwoch hätten die Wachtmeister rund 20 Menschen vorzuführen. Da jeder Angeklagte von mindestens zwei Wachtmeistern betreut werden muss, binde schon das 40 Bedienstete, so Uebele. Darüber hinaus betreuen die Männer und Frauen auch die Poststelle, den Postumlauf und sind als Kurierfahrer unterwegs, um die Justiz am Laufen zu halten. Jahreszeitlich bedingt sei nun auch der Krankenstand hoch, was die personelle Situation verschärft habe. „Wir haben uns gefragt, wo der Schaden am geringsten ist“, so Uebele. Einen von zwei Haupteingängen zu schließen sei angesichts dessen eine Maßnahme mit den geringsten Auswirkungen auf alle Beteiligten. Auch Uebele hofft, dass die Pforte des Landgerichts am Nachmittag, wenn der Prozess gegen den mutmaßlichen Rohrbombenbastler Nino K. beginnt, wieder geöffnet werden kann.

Martin Uebele ist erst seit Dezember Landgerichtspräsident. Auch für die nächsten Wochen und Monate kann er nicht ausschließen, dass seine Bediensteten wieder gezwungen sind, einen Haupteingang zu schließen. „Was nicht geht, ist, dass ein Prozess ausfällt“, sagt Uebele. Diese Gefahr sieht er aber noch nicht, es gebe weitere Möglichkeiten, Engpässe zu verhindern.

Angesichts der vielen Großverfahren spricht Uebele jedoch von einer Belastungssituation für alle Mitarbeiter im Haus. Auch die Zahlen belegten dies. Im Durchschnitt steige seit Jahren die Anzahl von Gerichtsverfahren mit vorzuführenden, also inhaftierten Angeklagten. „Was das angeht, haben wir keine Steuerungsmöglichkeiten.“

