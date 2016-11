Kein Alltag nach dem Horrorunfall Mitte Oktober verunglückte auf der A 4 ein Viehtransport aus Schmiedefeld. Landwirt, Fahrer und ihre Familien finden seitdem keine Ruhe.

Am Donnerstagmorgen startete der jüngste Transport der Ferkel. Christian Ahrens muss die Ferkel immer etwas antreiben, damit sie in den Lkw steigen. Gut vier Wochen alt und acht Kilo schwer sind die Tiere, wenn sie Christian Ahrens in die Ferkelaufzucht abgibt. Der 41-Jährige kam schon für seine Ausbildung zum Landwirt in den Osten.

Das obere Foto zeigt den inzwischen reparierten Lkw, der am 20. Oktober auf der A 4 verunglückt war. Nur dank seiner Routine konnte Ulrich Heinen den 40-Tonner auf den Standstreifen lenken, nachdem sich zwei Räder gelöst hatten. Die Heinens sind mit dem Schrecken davongekommen – und fahren weiter.

Christian Ahrens’ Ferkel werden in der Nähe von Gifhorn groß werden. Alle drei Wochen lässt der 41-jährige Landwirt rund 600 vier Wochen alte Tiere in eine Aufzucht transportieren. Seit 18 Jahren schon vertraut der Schmiedefelder Landwirt seine Ferkel Ulrich Heinen an, der sie per Lkw über die Autobahn fährt. Beide Männer wissen, dass Tiertransporte immer mal wieder Tierschützer auf den Plan rufen. Doch wer hinter einem lebensbedrohlichen Anschlag auf einen Lkw der Familie Heinen in Schmiedefeld steckt, ist derzeit noch offen. Weil der Täter das Leben vieler Unschuldiger gefährdete, wollen ihn Christian Ahrens und Ulrich Heinen unbedingt finden. Gemeinsam haben sie für Zeugenhinweise eine Belohnung in Höhe von 1 000 Euro ausgesetzt. Jeder steuert 500 Euro bei. „Wir wollen abschrecken, so etwas wieder zu tun“, sagt Ulrich Heinen.

Gefährliches Manöver

Der Schock sitzt ihm und seiner Frau, die das auf Tiertransporte spezialisierte Fuhrunternehmen nahe Hannover führt, noch heute in den Knochen. Frühmorgens am 20. Oktober hatte Ulrich Heinen, wie schon so viele Male zuvor, Ferkel aus der Zucht von Christian Ahrens auf seinem Hof an der Seeligstädter Straße aufgeladen. Die Nacht hatten er und seine Frau auf dem Hof verbracht, die Familien kennen sich gut. Der unbeladene Lkw stand über Nacht an der Rampe zum Stall.

Als alle 580 Ferkel an Bord waren, fuhren Heinens gegen 7 Uhr los. Doch sie kamen nicht weit. Gut eine Stunde später geriet der 40-Tonner plötzlich ins Schlingern, erzählt Ulrich Heinen später der SZ. Die beiden Zwillingsreifen der Maschine hinten links hatten sich gelöst und selbstständig gemacht. Ulrich Heinen sah, das ihn eines der Räder überholte, das andere rollte Richtung Standspur. „Und all das mitten im Berufsverkehr.“ Der Lkw stand zweimal auf der A 4 gefährlich quer, bevor ihn Ulrich Heinen wieder in Fahrtrichtung steuern und auf den Standstreifen lenken konnte. Nur seiner langjährigen Erfahrung verdanke er es, dass der Brummi nicht zur linken Seite umgefallen sei, wie er sagt. Unvermeidbar wäre es dann wohl gewesen, dass Autos hineinrasen. „Einer der Reifen lag nun auf der Fahrbahn, das war ein immenses Risiko für alle Verkehrsteilnehmer“, sagt Ulrich Heinen. „Ich musste den da wegschaffen.“ Über CB-Funk boten andere Brummifahrer ihre Hilfe an. Um Autos am Überholen zu hindern, fuhren drei Lkw auf beiden Fahrbahnen und dem Standstreifen direkt nebeneinander. „Ich rannte dann auf die Fahrbahn und rollte den Reifen auf den Mittelstreifen“, so Ulrich Heinen. Heikle Sekunden waren das. Immerhin um die 80 Kilo wiege so ein Reifen. „Es ist nicht auszudenken wenn da jemand dagegen gefahren wäre. Wir hatten riesiges Glück, dass meine Frau und ich, die Tiere und alle anderen Autofahrer unverletzt blieben“, so Heinen. Seine Frau wäre zutiefst geschockt gewesen. Als sie am späten Abend daheim ankamen, sei sie von einem Weinkrampf gepackt worden.

Lautlos am Werk

Nachdem der Lkw abgeschleppt worden war, wurde er auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet Nossen repariert. „Der Monteur sagte uns, dass alle zehn Radmuttern absichtlich gelockert worden sind, sonst hätten sich die Räder nicht gelöst. Es war nichts weggebrochen oder ausgeleiert“, sagt Ulrich Heinen. Er und Landwirt Christian Ahrens gehen davon aus, dass der oder die Täter in der Nacht zuvor gezielt kamen und mit einem langen Spezialschlüssel lautlos am Werk waren. Niemand habe in der Nacht etwas Verdächtige gehört, sagen sie.

Der Anschlag auf seinem Hof beschäftigt den Zwei-Meter-Mann Christian Ahrens immer noch. Seit 1997 züchtet der gelernte Landwirt in den einstigen Ställen der Agrargenossenschaft Großdrebnitz Ferkel. Der 41-Jährige, der aus der Nähe von Goslar stammt, hatte die Objekte gekauft, umgebaut und modernisiert. Seine 500 Sauen bringen jährlich gut 11 000 Ferkel zur Welt. Auch Ackerbau betreibt Christian Ahrens. Raps, Weizen oder Gerste wachsen vor allem als Basis für das Futter seiner Tiere. „Da muss jemand genau gewusst haben, dass hier ein Tiertransporter steht. Vielleicht wollte ja jemand sehen, dass er auf der B 6 verunglückt.“ Immer mal wieder gab es kleinere Delikte auf seinem abgelegenen Hof, sagt Christian Ahrens. So wurden schon mal literweise Diesel aus einem Traktortank abgezapft. „Das aber ist eine neue Dimension.“ Der Schmiedefelder hat deshalb auf dem Polizeirevier in Bischofswerda Anzeige erstattet. Die Beamten ermitteln jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, hieß es. Auch um künftige Täter abzuschrecken, beteiligt sich Christian Ahrens an der ausgesetzten Belohnung. Die Idee dazu hatte Ulrich Heinen, der sich mit einem Zeugenaufruf an die SZ wandte. Der Lkw-Fahrer kommt natürlich wieder nach Schmiedefeld, um Ferkel vom Hof an der Seeligstädter Straße abzuholen. Er fährt sie alle guten Gewissens, wie er sagt. Noch nie habe es Beanstandungen von Behörden an seinen Transporten gegeben, und kam jedes Tier heil am Ziel an. Und doch wird noch einige Zeit ein mulmiges Gefühl mitfahren.

