Keime auf der Geburtsstation

MRSA-Infektionen treten auch im Landkreis Meißen auf. Der Umgang mit ihnen bleibt schwierig.

Das sind die MRSA-Keime, im Institut für Hygiene und Gesundheit in Hamburg in einer Petrischale zu sehen. Die weißen Plättchen geben verschiedene Antibiotika ab, von denen einige die Keime im Umkreis absterben lassen. © dpa

Multiresistente Keime – allein der Gedanke daran lässt einen frösteln. Sie sind Auslöser schwerer Entzündungen, die im schlimmsten Falle tödlich enden können. Immer wieder ist davon die Rede, besonders im Zusammenhang mit Krankenhäusern. Auch am Eingang einer Geburtsstation machen sie nicht halt. So wurde der Sächsischen Zeitung der Fall einer jungen Mutter bekannt, bei der vor einigen Monaten nach der Entbindung in einer Klinik außerhalb des Landkreises die multiresistenten Keime MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) festgestellt wurden.

Das sind Bakterien, gegen die gebräuchliche Antibiotika resistent sind. Im Falle von Infektionen ist die Therapie deshalb mitunter erschwert. Und solche Bakterien waren wahrscheinlich der Grund einer Mastitis – einer Brustentzündung. Ob die junge Frau bereits mit den Keimen besiedelt war oder die Übertragung im Krankenhaus erfolgte, ist nicht mehr nachvollziehbar. Denn generelle vorsorgliche Tests auf MRSA bei Krankenhausaufnahme gibt es nicht. Die junge Mutter war auch erstaunt, wie locker in der Klinik mit der Diagnose umgegangen wurde und wie wenig Informationen sie erhielt.

Nach Angaben der Elblandkliniken haben 30 Prozent der Menschen in Deutschland auf den Nasenschleimhäuten und der Haut das „normale“ Bakterium SA ohne Resistenzen. Etwa 15 Prozent davon sind MRSA. Die Anfrage beim Robert-Koch-Institut zu Maßnahmen bei MRSA-Diagnose in einer Klinik blieb unbeantwortet. „Bei konkreten Fällen äußern wir uns generell nicht, auch nicht zu allgemeinen Fragestellungen“, teilte die Pressestelle mit.

Das Institut verwies jedoch auf die Informationen auf seinen Internetseiten. Doch es ist schwer, eindeutige Aussagen zu finden. Beispielsweise, ob generell Tests bei Patientenaufnahme vorgenommen werden sollten. So würden solche Tests die Übertragungshäufigkeit minimieren können.

Der Fall der jungen Mutter war für die Sächsische Zeitung Anlass, die Elblandkliniken zu fragen, wie gefährlich MRSA ist und wie sie damit umgehen.

Wie gefährlich ist für junge Mütter und Babys eine MRSA-Besiedlung?

Eine Besiedlung mit „normalem“ Staphylococcus aureus, aber auch mit MRSA, ist erst mal nicht krankhaft. Ebenso wenig ist der MRSA gefährlicher, um schneller eine Infektion zu erleiden, heißt es auf die Nachfrage. Für normal immunkompetente Menschen stellt dies alles kein größeres Problem dar. Unabhängig davon können Staphylokokken eben typische postnatale Infektionserkrankungen, wie zum Beispiel eine Mastitis, verursachen.

Was müssen Krankenhäuser im Zusammenhang mit MRSA beachten?

Kliniken sind aufgerufen, entsprechend einer Risikoanalyse bezüglich der Patienten – die auch eigene Risikofaktoren für eine MRSA-Besiedlung mitbringen – und der Umgebung, also der Klinik, Maßnahmen festzulegen, die die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung von MRSA auf zuvor nicht besiedelte Personen wie Patienten und Personal reduzieren. Dazu gehören vor allem die Maßnahmen der Basishygiene wie Händedesinfektion sowie Reinigung und Desinfektion von Flächen, die Aufbereitung von Medizinprodukten und eine ärztliche Risikoanalyse für jeden aufzunehmenden Patienten. Anhand derer wird festgelegt, ob eine Aufnahmeuntersuchung auf MRSA-Besiedlung erfolgen muss.

Wann werden in den Elblandkliniken MRSA-Tests veranlasst?

MRSA-Tests werden nach den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes vorgenommen, teilen die Elblandkliniken mit. Jeder neu aufgenommene Patient muss einen Bogen ausfüllen, der ausgewertet wird. Dies wird besonders bei Kontakt mit MRSA-Trägern bedacht.

Wie sicher können sich werdende Mütter im Kreis Meißen fühlen?

Werdende Mütter im Elblandklinikum Meißen und Riesa können sich selbstverständlich sicher fühlen, sagen die Elblandkliniken und verweisen auf ihre Kontrollen und Hygienevorschriften.

Wie viel MRSA-Infektionen hat es in den vergangenen Jahren gegeben?

Die Häufigkeit liegt innerhalb des Durchschnittes der auftretenden MRSA-Infektionen aller deutschen Krankenhäuser, heißt es von den Elblandkliniken. Man sehe da keine besondere Häufung.

Gibt es eine Möglichkeit, diese MRSA-Keime wieder loszuwerden?

Dekolonisationsbehandlungen haben Aussicht auf Erfolg. Dazu gehört Nasensalbe zur Beseitigung des größten Reservoirs, dem Nasenvorhof, und spezielle Waschlotion für die Haut. Besonders wichtig ist aber auch die Umgebung des MRSA-Trägers wie gute Hygiene. Eine MRSA-Besiedlung kann auch von allein verschwinden, aber bei Notwendigkeit auch behandelt werden, so die Antwort von den Elblandkliniken auf die SZ-Nachfrage.

