Kaufhaus-Anbau in Görlitz? Schick oder unnötig? Über den möglichen Anbau wird derzeit im Internet heftig diskutiert. Im City-Center hat man derweil noch keine Baupläne für einen Übergang.

zurück Bild 1 von 2 weiter Blick in das geschlossene Kaufhaus am Marienplatz. © Jens Trenkler Blick in das geschlossene Kaufhaus am Marienplatz.

Die Ansicht des Kaufhauses zum Demianiplatz (rechts) verändert sich durch die Sanierung nicht. Der Anbau (links) wird dort errichtet, wo sich gegenwärtig die alte Lieferzone gegenüber dem City-Center befindet.

Sieht doch gut aus. Marek Nowak zieht mit dem Finger den Übergang vom Kaufhaus zum City Center nach. „Das ist doch eine gute Idee. Schließlich müssen die Leute doch irgendwo ihr Auto abstellen und trotzdem schnell zum Einkaufen gehen können“, sagt der junge Mann aus der Nähe von Zgorzelec. Er ist einer von den Passanten, die nicht einfach am Kaufhaus vorbeihasten, sondern sich die Pläne für die Umbauten anschauen, die jetzt öffentlich gezeigt werden. „Natürlich, ein altes Haus und etwas Neues – das ist bestimmt schwierig zu kombinieren“, sagt Marek Nowak. Architektur-Experte sei er ja nun wirklich nicht. „Aber wenn es die Behörden erlauben, warum nicht?“, findet der Pole.

Sie sorgen für Diskussionen in Görlitz, die Baupläne, die jetzt groß in die Schaufensterscheiben des Kaufhauses gehängt wurden. Ob die Ideen nun im Detail so umgesetzt werden, noch steht das in den Sternen, ebenso der Zeitplan. Derzeit ist von einer Eröffnung im Jahr 2019 die Rede. Der Termin war bereits mehrfach verschoben worden. In den Ämtern der Stadtverwaltung laufen die Prüfungen der eingereichten Unterlagen. Zumindest ein Plan wird derzeit im Internet heiß debattiert: der Anbau. Der soll gegenüber dem City-Center entstehen, die frühere Lieferzone des Kaufhauses dafür weichen. Außerdem ist ein Übergang zum Center vorgesehen. Laut Plänen in der ersten Etage, darüber ein Glasdach. Das soll vor allem die Parkplatz-Problematik entspannen.

Sandra Waschow, City-Center-Managerin, bestätigt, dass es Gespräche mit den Kaufhaus-Experten gab. Was derzeit im Nachbargebäude aushängt, bezeichnet sie allerdings eher als „Zukunftsvisionen“. „Derzeit gibt es noch keine Pläne für Umbauten am City-Center“, sagt Sandra Waschow.

Wenn es so weit sein sollte, werden alle Mieter rechtzeitig informiert, so die Chefin des City-Centers. Anbau ja oder nein – daran scheiden sich die Geister unter anderem auf der Kaufhaus-Seite bei Facebook. Architektin Zhu Lei habe „einen harmonisch-modernen Anbau geplant“, inklusive einer großzügigen Terrasse, heißt es dort vom Kaufhaus-Team.

Links zum Thema Kommentar: Ein Zauberlehrling kommt selten allein

Die Kommentare dazu reichen von Ablehnung wie „Find ich fürchterlich, dass die schöne alte Fassade durch neumodischen Müll verdorben werden. Schade“ über Zustimmung „ Gut gelungen der Entwurf. Nun muss er nur noch kommen. Wann ist Baubeginn?“ bis hin zu „ Ich kann da keine Harmonie erkennen. Für mich ist das ein Fremdkörper. Hier wird nur die ausgewogene Harmonie des wunderbaren alten Kaufhauses gestört.

Solche Bauaufgaben hätte man zur Bauzeit des Kaufhauses, durchaus im eigenen zeittypischen Stil, geschickter gelöst. Nicht glücklich und einfallslos. Kein Gewinn für Görlitz“. Das Kaufhaus-Team argumentiert damit, dass es im Anbau Rolltreppen geben werde. Das „Gesamtkonzept“ für das Kaufhaus stehe jedenfalls, bei Details könne es noch zu Anpassungen der Pläne kommen.

So oder so: Marek Nowak aus Polen freut sich schon auf das Görlitzer Kaufhaus. „Ich habe gehört, hier soll es tolle Mode geben. Da werde ich bestimmt mal mit meiner Frau vorbeischauen. Und etwas kaufen – wenn wir es uns leisten können“, sagt er.

zur Startseite