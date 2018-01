Katz-und-Maus-Spiel mit Haubitze Auf dem Autobahnrastplatz Oberlausitz hat die Polizei einen polnischen Tieflader mit US-Panzerhaubitzen an die Kette gelegt. Der am Dienstag von der Polizei gestoppte Konvoi hätte am Donnerstagabend weiterfahren können. Weil es sich hinzog, fuhr einer der Fahrer mit seinem Lkw davon – ohne Auflieger und Haubitze. Das sorgte für einige Verwirrung.

Bautzen. Die lange Geschichte eines Panzerhaubitzen-transports hat am Ende länger gedauert als nötig. Eigentlich sollten die Sattelschlepper aus Polen mit den Fahrzeugen der US-Armee seit Donnerstagabend wieder gen Bayern rollen, doch es kam noch einmal anders. Einem polnischen Laster-Fahrer wurde am Donnerstagabend die Warterei auf dem Autobahnparkplatz Oberlausitz zu viel. Er fuhr davon – ohne Auflieger und damit auch ohne Ladung. So standen jetzt auf der Raststätte sechs Auflieger, aber nur fünf Zugmaschinen.

Der Polizei, die das Umladen natürlich beobachtete und darauf achtete, dass alles ordnungsgemäß über die Bühne geht, fiel der Alleingang des Fahrers natürlich auf. Jetzt stand ein Auflieger mit Haubitze ohne Zugmaschine auf dem Rastplatz, es musste gehandelt werden. Mit dicken pinkfarbenen Ketten sicherten die Beamten den Auflieger, damit dieser nicht fortbewegt werden kann. Den Grund dafür erklärt Polizeisprechsprecher Thomas Knaup: „Zugmaschine und Auflieger mit Panzer bilden in diesen konkreten Fällen eine Einheit. Dafür sind Papiere ausgestellt, so wurden sie kontrolliert. Fehlt eines, ist auch die Genehmigung nicht mehr gültig. Getrennt geht nicht.“ Auch für die pinkfarbenen Ketten hat Thomas Knaup eine Erklärung. „Bei der Polizei wird diese Farbe gewählt, damit die Ketten auch bei Dunkelheit gut zu erkennen sind. Das ist Standard und hat nichts mit dieser speziellen Aktion zu tun.“ Auch leuchtende Warntafeln wurden an allen Transportern angebracht, damit auch diese am Abend und bei Nacht nicht übersehen werden.

Irgendwann war dann auch der Chef der polnischen Spedition auf dem Rastplatz eingetroffen, um sich selbst um alles zu kümmern. Seine Firma ist wiederum Subunternehmer für eine große internationale Spedition, die den Auftrag für den Haubitzentransport von der US-Armee bekommen hatte. Der polnische Spediteur wollte die Lage schnell in den Griff bekommen. Er schickte einen Fahrer mit Zugmaschine, Auflieger und Panzerhaubitze auf die Strecke – allerdings nur bis zum Parkplatz Rödertal bei Ohorn. Das ist etwa 22 Kilometer vom Rastplatz Oberlausitz entfernt. Dort hat der Fahrer seine Zugmaschine abgekoppelt, und ist leer wieder zurück nach Bautzen gefahren. „Der Spediteur wollte wohl so schnell mit seinen Fahrzeugen aus der Beobachtung der Polizei und hat deshalb zu diesem Trick gegriffen“, so Thomas Knaup. Doch das Spiel ging nicht auf, denn inzwischen war ja der leere Auflieger mit den Ketten gesichert. Dem Spediteur blieb also nichts anderes übrig, als den abgehauenen Fahrer zurückzubeordern, damit er seinen ursprünglichen Auflieger übernimmt. Am Ende hatte jede Zugmaschine ihren vorgesehen Auflieger samt dazugehörigem Kriegsgerät. Die rosa Kette wurde abgenommen, der Weiterfahrt stand also nicht mehr im Weg und so konnte der komplette Transport in Richtung Bayern rollen. Auf dem Rastplatz Oberlausitz ist wieder der normale Alltagsverkehr eingekehrt.

Inzwischen erklärte eine Sprecherin der US-Armee Europa, dass es sich bei zu den transportierenden Fahrzeugen um sogenannte Paladine handelt. Paladine sind selbstfahrende Haubitzen. Obwohl sie Panzern ähneln, sind sie technisch gesehen keine Panzer, sondern bemannte Artilleriesysteme. Mit der Ausrüstung auf den Sattelschleppern wurde keine Munition transportiert.

