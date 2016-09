Karambolage am Nossener Dreieck Mehrere Autos und ein Lastwagen sind am Dienstagmorgen kurz vor dem Dreieck Nossen kollidiert. Wegen des Unfalls bildete sich ein langer Rückstau.

Ein schwer beschädigtes Auto steht auf der linken Fahrspur, dahinter staut sich der Verkehr kilometerweit. © Roland Halkasch

Ein schwerer Unfall sorgte am Dienstag für Stau auf der A 4 in Richtung Chemnitz. Kurz vor dem Nossener Dreieck sind am Morgen gegen 8 Uhr nach Angaben eines Polizeisprechers sechs Fahrzeuge an Kollisionen beteiligt gewesen. Die Insassen wurden dabei teilsweise schwer verletzt.

Was war geschehen? Die 28 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf war auf der Autobahn in Richtung Eisenach unterwegs. Kurz vor dem Dreieck Nossen fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Skoda Fabia auf. Daraufhin schleuderte der Fabia gegen einen Kleintransporter und dieser wiederum gegen einen Citroen. In der Folge wurden noch ein weiterer Pkw sowie ein Lastwagen in den Unfall verwickelt.



Im Zuge des Verkehrsunfalls mussten zwei Fahrspuren in Richtung Eisenach gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber wurde zum Unfallort gerufen.



Wegen des Unfalls hat sich ein langer Rückstau gebildet. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei mindestens 50000 Euro. (szo)

