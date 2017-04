Kampf um Meissen Womöglich wird die berühmte Marke gelöscht. Ein Meißner Sanitärporzellanhersteller verklagt den Staatsbetrieb.

Tassen wie diese aus Meissener Porzellan kosten 43 Euro. Es gibt keine aufgemalten blauen Schwerter, dafür aber die Wortmarke Meissen. Meissener Tassen sind beliebt bei Touristen und wurden am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Dresden zur Demonstration herangezogen. Der Prozess um die Marken-Löschung geht weiter. © Stephan Klingbeil

Die Wortmarke Meissen soll aus den Registern gelöscht werden. Das fordert der Sanitärporzellanhersteller Meissen Keramik von der Porzellan-Manufaktur und klagte am Landgericht Dresden – zunächst erfolgreich. Der Staatsbetrieb aus Meißen will das Urteil aber nicht hinnehmen, ging in Berufung. An diesem Dienstag trafen sich die Streitparteien daher am Oberlandesgericht in Dresden wieder. Eine Einigung kam dort wieder nicht zustande.

Schon im Vorfeld, im vorigen Herbst, hatte es „konstruktive Gespräche“ zwischen den beiden Meißner Unternehmen gegeben, wie es vonseiten der Manufaktur hieß. Doch die Einigung bei dem außergerichtlichen Austausch blieb aus. Über die Gründe sei Stillschweigen vereinbart worden, betont Fachanwalt Moritz Vohwinkel, der Meissen Keramik in Dresden vertritt.

Die Fronten sind verhärtet. Daher soll der 14. Senat am Oberlandesgericht entscheiden. Es geht dabei vor allem um eine Antwort auf die Frage, ob der Staatsbetrieb zwischen 2008 und 2013 die Marke Meissen auf seinen Produkten für den Verkauf genutzt hat. Die zur polnischen Gruppe Rovese gehörende Meissen Keramik zweifelt das an, und will sie deshalb löschen lassen.

2008 habe der Staatsbetrieb die Wortmarke endgültig eintragen lassen. Damit sie gilt, müsse so eine Marke in den fünf Jahren danach genutzt werden. Meissen Keramik bezweifelt das in dem Fall. Ihr Ziel ist es, den Stadtnamen auch zu verwenden.

Der eigentlichen Hintergründe dieses Rechtsstreits hängen laut dem Sanitärporzellanhersteller mit einer Entscheidung des Staatsbetriebs zusammen. „Wir wollten 2010 unser Logo erneuern, es dem Zeitgeist anpassen, das wurde uns aber von der Porzellan-Manufaktur untersagt“, sagt der Meißner Werksleiter Nico Succolowsky.

Unter der Führung des früheren Chefs Christian Kurtzke hatte die Porzellan-Manufaktur mit mehreren Unternehmen einen Markenstreit geführt. Es sei vor allem darum gegangen, den Qualitätsanspruch der Marke Meissen nicht zu verwässern. Das Vorgehen sorgte für viel Kritik in der Region. Mit einem Urteil am Oberlandesgericht könnten in der Folge sämtliche Streitigkeiten zwischen Staatsbetrieb und anderen betroffenen Firmen beigelegt werden.

Darauf hofft auch Meissen Keramik. „Wir wollen der Porzellan-Manufaktur mit einer Löschung der Marke nicht verbieten lassen, Meissen zu verwenden“, erklärt Succolowsky. „Wir wollen nur unsere gewerbliche Freiheit durchsetzen, Meissen nutzen zu können, für unser neues Logo.“

Die Löschung der Marke wäre ein Weg, das durchzusetzen, sofern es nicht zu einer Einigung kommt oder das Oberlandesgericht ein Urteil pro Staatsbetrieb trifft.

Die Manufaktur, die beim Prozess von der Münchner Sozietät LS-IP Loth & Spuhler vertreten wird, sieht sich indes weiter im Recht. Der Staatsbetrieb habe die Marke Meissen sehr wohl genutzt. Etwa fünf Prozent aller Artikel zwischen 2008 und 2013.

Die Münchner Anwälte hatten daher drei Zeugen für die Verhandlung am Dienstag laden lassen, die eine Verwendung der Wortmarke für den Verkauf in der relevanten Größenordnung bestätigten könnten. Das Problem: Es mangelt offenbar an konkreten Zahlen, die das belegen.

Eine Produktionsleiterin, die seit fast 40 Jahren in dem Traditionsunternehmen mit derzeit 670 Mitarbeiter tätig ist, sagt sie hätte Chargen von Produkten gesehen, die – allerdings – nicht zwingend mit dem Schriftzug Meissen versehen werden.

Ein weiterer Zeuge aus der Vertriebsführung, der das Manufaktur-Archiv anhand von Schlüsselnummern nach Produkten mit dem markanten Aufdruck durchforstet hatte, fand rund 52 900 Artikel. Aber auch er konnte auf Nachfrage nicht versichern, dass das für den Verkauf bestimmte Porzellan zwischen 2008 und 2013 auch tatsächlich mit „Meissen“ versehen wurde. Das sei in dem Kennungssystem nachträglich nicht nachweisbar.

Ein weiterer Zeuge fehlte entschuldigt. Womöglich wird er noch gehört. Die Streitparteien haben nun erst mal rund drei Wochen Zeit, Stellung zum bisher Gesagten zu nehmen – schriftlich. Laut dem Vorsitzenden des 14. Senats, Martin Marx, sei frühestens im Juni mit einem Urteil zu rechnen.

