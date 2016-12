Kamera läuft in Görlitz

Was 2016 gedreht wurde Das Filmjahr begann wie es endete: mit „Wolfsland“. Im April drehten MDR und ARD Degeto „Tief im Wald“, den zweiten Teil der neuen Krimiserie, für die die Hauptdarsteller Yvonne Catterfeld und Götz Schubert bereits im Sommer 2015 vor der Kamera gestanden hatten. Damals unter dem Titel „Ewig Dein“. Im Mai beehrte Moritz Bleibtreu die Stadt. Nachdem ein früheres Kaufhaus in der Steinstraße aufwendig als Filmkaufhaus und der obere Teil der James-von-Moltke-Straße als Set hergerichtet worden waren, drehte der deutsche Schauspieler mit Antje Traue die Geschichte der zarten Annäherung zwischen einem kleinen deutschen Gauner und einer Jüdin, die nach 1945 untergetauchten Nazis jagt. Was wäre ein Filmjahr ohne den Hauch von Hollywood, der der Stadt in der Vergangenheit einen glanzvollen Ruf beschert hat. Diesmal brachte ihn Florian Henckel von Donnersmarck mit seiner Produktion „Werk ohne Autor“. Dafür kam er im Sommer nach Görlitz und wandelte auch auf den Spuren seiner Familiengeschichte. Von Donnersmarcks Vorfahren stammten aus Schlesien. Der oscarprämierte Regisseur nutzte für seinen Film die Emmerichstraße, die sich neben dem Untermarkt allmählich zum Lieblingsdrehort mausert. Schon für „Jeder stirbt für sich allein“ und für „Wolfsland“ fielen hier die Klappen. In die Brauerei zog es die Schweizer Produktion „Papa Moll“, die im September schier unbemerkt von der Öffentlichkeit einige Tage für die Verfilmung des gleichnamigen Kinderbuches in Görlitz war.

Was in Kino und Fernsehen lief Geduld müssen die Görlitzer schon haben. Bis ein Film ins Fernsehen oder Kino kommt – das dauert. Aber dafür gab es die Ergebnisse des Filmjahres 2015 zu sehen. „Jeder stirbt für sich allein“ hatte bei der Berlinale Premiere und lief ab Mitte November im Kino. „Frantz“ war als exklusive Vorpremiere vor dem Bundesstart im Görlitzer Filmpalast zu sehen. Eine weitere Premiere, die im Kino neben „Wolfsland“ stattfand, war im Februar „Das richtige Leben“. Der Drogen- und Liebesfilm wurde 2014 gedreht – einen Tag lang im Görlitzer Gefängnis. Zur Premiere kam neben dem Bautzener Regisseur Robert Heber auch Wolfgang Winkler, der in Görlitz aufgewachsene Schauspieler. „Der junge Marx“ kommt erst im März 2017 in die Kinos.

Was ausgezeichnet wurde An die vier Oscars, die „The Grand Budapest Hotel“ 2015 abgeräumt hatte, heranzukommen, wird eine Herausforderung. 2016 ging es da für Görlitz-Filme etwas bescheidener zu. Aber immerhin: Paula Beer, Hauptdarstellerin aus „Frantz“, wurde beim Filmfestival in Venedig als beste Nachwuchsschauspielerin für eben diesen Film geehrt. Und weil die Erinnerungen an den Drehort Görlitz scheinbar ganz gute waren, gehörte sie auch zum Cast des Donnersmarck-Films „Werk ohne Autor“. Preise regnete es beim Neißefilmfestival, das auch in Görlitz ausgetragen wurde. Bei all den kleineren und großen Produktionen, die von außen in die Stadt kommen, ist die Idee zu diesem Festival direkt vor Ort geboren – im Landkreis Görlitz. Und erfolgreich. Zum 13.Mal fand es im Mai statt, mit stetig wachsendem Interesse. „Klezmer“ hieß der Siegerfilm in diesem Jahr. Nur mit den namhaften Promis aus Hollywood klappt es noch nicht. Es gelang weder 2015 Reese Witherspoon noch 2016 Quentin Tarantino herzuholen.

Welche Castings es gab Lange Schlangen vor dem Wichernhaus oder dem Barockhaus, die man noch Ende 2012 für „The Grand Budapest Hotel“ oder 2015 für „Der junge Marx“ erlebt hatte, gab es dieses Jahr nicht. Zwar fand ein Casting für „Werk ohne Autor“ im Humboldthaus statt, aber der Andrang hielt sich in Grenzen. Die Görlitzer Komparsen haben schon bessere Zeiten erlebt.