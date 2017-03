Kamera läuft! Ortstermin: Der Bundesinnenminister lässt sich demonstrieren, wie die Polizei mit der neusten Technik umgeht. Die Bundespolizei soll in Zukunft automatisch Nummerschilder erfassen können.

Wenn im Radio vor einem Blitzer gewarnt wird, schielt die Polizei nicht unbedingt auf die Geschwindigkeit. „Unsere Geräte werden oft verwechselt und als Radarfallen an die Radiostationen gemeldet“, sagt Thomas Knaup, der Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. Der kleinen weißen Kamera, die an der rechten Leitplanke angebracht ist, ist die Geschwindigkeit ziemlich egal – sie scannt die Kennzeichen aller Autos, die am Freitagnachmittag auf der Autobahn 4 zwischen Ottendorf-Okrilla und Dresden unterwegs sind.

Seit 2013 sind automatisierte Kennzeichensysteme in Sachsen im Einsatz. Jede der fünf Polizeidirektionen hat ein mobiles Gerät zur Bekämpfung von KfZ-Diebstahl oder zur Gefahrenabwehr. Die Kameras mit etwa zehn Zentimeter Durchmesser erkennen jedes Kennzeichen – auf bis zu drei Spuren gleichzeitig, egal wie schnell ein Auto unterwegs ist, welche Lichtverhältnisse herrschen oder ob es regnet oder schneit.

Ein Kabel führt von der Kamera an der Leitplanke über den Grünstreifen zum Parkplatz „Am Eichenholz“. In einem Einsatzwagen der Polizei sitzt Polizeihauptmeister Daniel Gubsch vor einem Rechner und wartet. Auf dem Bildschirm sieht er jedes Auto, dass in 20 Metern Entfernung an seinem Mercedes vorbeirauscht. Das Kennzeichen wird herangezoomt und ist wieder weg. Der Abgleich mit der Datenbank erfolgt automatisch und offline. Gibt es keine Übereinstimmung, wird das Bild gelöscht.

Dann piept es: Treffer. Der Polizeihauptmeister vergleicht das rot markierte Kennzeichen mit dem gesuchten in der Datenbank. „Das ist wichtig, um Fehler zu vermeiden“, sagt der Polizist. Manchmal verdeckt Dreck oder Schnee einen Teil des Nummernschildes. Der Scanner erkennt nur Buchstaben- und Zahlenfolgen, kann aber auch nicht zuordnen, zu welchem Staat das Nummerschild gehört – oder ob es sich bei der Zahlenfolge BZE6534 um ein Berliner oder Bautzner Kennzeichen handelt. In diesem Fall stimmt es. Sofort alarmiert er eine Streife, die den Audi A 4 mit Görlitzer Nummerschild verfolgt und anhält.

Mittlerweile waren die Scanner wie bei dieser Präsentation sachsenweit 1 500 Mal auf Autobahnen, Bundesstraßen und viel befahrenen Staatsstraßen im Einsatz. Die Bilanz: 1 100 Treffer, in der bundes- oder europaweiten Fahndungsdatenbank. Im vergangenen Jahr wurde 34 Mal das Kennzeichen eines gestohlenen Fahrzeugs erkannt oder eines, nach dem im Schengenraum gefahndet wurde. In 26 Fällen handelte es sich um Nummerschilder, die vorher geklaut wurden. Hauptsächlich hilft der Kennzeichenscanner momentan, Verstöße gegen die Autopflichtversicherung zu ahnden. Bei 230 Treffern hatte der Fahrzeughalter die Versicherungsbeiträge nicht bezahlt und das Auto trotzdem genutzt. „Beifang“ nennt Thomas Knaup das.

Daran ist Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) gar nicht interessiert. Er will die in Sachsen eingesetzte Technik für die Bundespolizei. Die Beamten sollen vor allem in Grenznähe, an Flughäfen und bei Schleierfahndungen damit arbeiten – hauptsächlich mobil und nur bei Gefahr für Leib und Leben. „Das ist ein großer Fortschritt“, sagt er. „Wir möchten überhaupt auch in anderen Fällen – Stichwort Gesichtserkennung zur Fahndung – die neuen Techniken nutzen, um die Sicherheit der Bevölkerung zu erhöhen und Straftäter besser zu ermitteln.“

Auch die Beamten sollen sicher sein: mit sogenannten Bodycams. Die kleinen Kameras an Schutzweste oder Helm werden gerade von der Bundespolizei erprobt. Sie zeichnen das Verhalten der Personen auf, denen die Polizisten gegenüberstehen – in HD-Qualität, tagsüber und nachts. Vor allem für die Beweisführung bei Angriffen auf Polizisten sind die Kameras nützlich, so de Maizière.

