Kaltes Wochenende und leichter Schneefall

Leipzig. Schal und dicke Jacke zum dritten Advent: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bleibt es am Wochenende weiterhin winterlich kalt. In den Mittelgebirgen sei oberhalb von 400 Metern immer mit leichtem Schneefall zu rechnen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen. Am gesamten Wochenende liegen die Temperaturen demnach tagsüber bei ein bis maximal vier Grad. In höheren Lagen sei leichter Dauerfrost möglich.

Am Samstag komme auch hin und wieder die Sonne raus, berichtete der Sprecher. Die Meteorologen warnen am Wochenende vor glatten Straßen wegen überfrierender Nässe in den Nächten.

Gute Nachrichten gibt es für Wintersportfans: Auf dem Brocken liegen nach DWD-Angaben momentan rund 1,40 Meter Schnee. In den Kammlagen des Thüringer Waldes und auf dem Fichtelberg würde es eine Schneedecke von rund 60 Zentimeter geben. Am Montag sei in den Mittelgebirgen nach momentanen Erkenntnissen nochmals mit viel Neuschnee zu rechnen. Im Laufe der Woche könnte es dann wieder wärmer werden. (dpa)

