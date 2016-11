Kahlschlag an Sachsens Straßenrändern Neue Zahlen zeigen: Im Freistaat werden seit Jahren mehr Bäume gefällt als gepflanzt. Die Behörde hat eine Erklärung.

Die Zahl der Straßenbäume in Sachsen geht weiter zurück. So wie hier am Löbauer Berg Anfang 2014 wurden in den vergangenen Jahren mehr Bäume gefällt als neue gepflanzt. Foto: © Mario Heinke

Die Säge frisst sich tief ins Holz. Ein kurzer Ruck, dann gibt der Baum nach. Wenn an Sachsen Straßen gebaut wird, sind die Bäume oft im Weg. Baumfällungen sind daher längst keine Ausnahmen mehr, der Kahlschlag an Sachsens Straßen ein altbekanntes Problem. Doch nun zeigen neue Zahlen: In den vergangenen Jahren wurde noch deutlich mehr abgeholzt als bisher angenommen.

Erstmals hat das Verkehrsministerium veröffentlicht, wie viele Straßenbäume seit 2010 weichen mussten. Standen vor sechs Jahren an den Bundes- und Staatsstraßen noch rund 257 000 Bäume, so sind es jetzt nur noch 235 000 – also 22 000 Bäume weniger. Der Baumbestand an den Straßen schrumpft und es geht immer mehr Grün verloren. Zwischen 2010 und 2011 sank die Zahl der Straßenbäume um 3 400, zwischen 2014 und 2015 bereits um 6 000.

Die Zahlen hat das Ministerium auf eine Anfrage des Grünen-Landtagsabgeordneten veröffentlicht. Für Wolfram Günther ist das Ergebnis eindeutig: „Die Statistik zeigt, dass die Säge schnell angesetzt wird. Extrem langsam bewegen sich hingegen zuständige Verwaltungen, um die entstandenen Lücken zu füllen“, sagt er.

Die Zahl der Neupflanzungen reiche bei Weitem nicht aus. So konnten zum Beispiel im Landkreis Meißen laut Statistik nur 29 Prozent der gefällten Bäume ersetzt werden. In den vergangenen sechs Jahren wurden dort circa 3 300 Bäume gefällt und 980 nachgepflanzt. Im selben Zeitraum stehen sachsenweit 45 000 Fällungen und 20 000 Neupflanzungen auf der Liste des Verkehrsministeriums.

Lediglich im Vogtlandkreis kommen die Neupflanzungen an die Zahl der Fällungen heran. Doch auch das sei noch lange keine positive Nachricht, meint Wolfram Günther. Der Grund: Alte Bäume seien viel wertvoller als neue Pflanzen. „Ein neu gepflanzter Baum erbringt bei der Sauerstoffproduktion oder beim Temperaturausgleich nur einen Bruchteil der Leistung eines Altbaums“, erklärt der Grünen-Politiker. Um annähernd für einen Ausgleich zu sorgen, sei ein Verhältnis von 1:3 von Fällungen und Neupflanzungen erforderlich.

Kein Platz für neue Bäume

Im Landesamt für Straßenbau und Verkehr stößt die Kritik auf wenig Verständnis. Die Behörde ist gesetzlich zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verpflichtet. Dieser Pflicht käme man auch nach, erklärt Sprecherin Isabel Siebert. Die Statistik des Verkehrsministeriums sei nicht so einfach zu interpretieren.

Die Zahlen würden deshalb kein realistisches Bild zeichnen, weil nur Nachpflanzungen am selben Ort erfasst werden. „Wir pflanzen aber nicht immer direkt an der Straße, sondern auch an anderer Stelle wie beispielsweise auf Streuobstwiesen“, erklärt Siebert. Würde man diese Pflanzungen noch hinzuzählen, käme man auf ein Verhältnis von 1:2.

Das Sächsische Naturschutzgesetz fordert, dass der Ausgleich möglichst in der Nähe erfolgen soll. Doch das klappt nicht immer, räumt Isabel Siebert ein. Oft wird der Abstand zwischen Baum und Straße zum Problem. Nach heutigen Richtlinien sollte dieser Abstand außerorts 7,50 Meter betragen.

Nicht immer reichen die vorhandenen Straßengrundstücke dafür aus. Die Behörde müsste deshalb zusätzliche Flächen von zum Beispiel Landwirten erwerben. „Doch die Bereitschaft der Eigentümer, Grundstücke an uns zu verkaufen, ist gering“, so Siebert.

Der Freistaat lässt Bäume fällen, um für Bauvorhaben Platz zu schaffen. Außerdem werden die Bäume beseitigt, wenn sie alt, krank oder gefährlich sind. „Wir investieren aber viel in die Pflege. Fällungen stellen das letzte Mittel dar“, so Siebert.

