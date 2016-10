Kämpfertyp mit langem Atem Der Olympiasieger Jens Lehmann überzeugt in Leipzig nicht nur mit sportlichen Qualitäten. Für die CDU will er in den Bundestag.

Nominiert: Jens Lehmann tritt mit einem Direktmandat im Wahlkreis Leipzig-Nord zur Bundestagswahl 2017 an. © dpa

Des einen Leid, des anderen Freud – für Jens Lehmann wurde der Spruch am vergangenen Wochenende Realität: Der 48-jährige Bahnrad-Olympiasieger erhielt das Vertrauen seiner CDU-Kollegen und wurde für den Bundestagswahlkreis Leipzig-Nord gewählt. Seine Gegenkandidatin Bettina Kudla, die mit Skandal-Tweets für Empörung gesorgt hatte, fiel schon im ersten Wahlgang durch.

Lehmann trat auf dem Parteikonvent in Leipzig selbstbewusst auf. Durch seine Bekanntheit als Spitzensportler, seine Bürgernähe und seine Präsenz im Wahlkreis sei er bei den Wählern populär, sagt er über sich. Bei seinen täglichen Jogging-Runden, im Supermarkt und auch am Telefon werde er häufig von Bürgern angesprochen. In der Vergangenheit habe er bei Wahlen mitunter Ergebnisse zehn Prozent über dem Leipziger CDU-Durchschnitt erreicht. Und Lehmann erklärt: „Den Begriff Volksvertreter nehme ich wörtlich.“

Als Leistungssportler trumpfte Lehmann mit Qualitäten auf, die ihm nun auch in der Politik helfen können. Der Bahnradsportler lernte schnell, mit Niederlagen und Karriereknicks umzugehen. Der Olympiasieger von Barcelona 1992 mit dem Bahn-Vierer musste sich die Spiele vier Jahre später als Zuschauer ansehen. Er war für Atlanta nicht nominiert worden, ein neuer Bundestrainer wollte es so. Lehmann kehrte aber wieder in die Weltspitze zurück. In Sydney 2000 gewann der Kämpfer Gold in der Mannschaftsverfolgung in Weltrekordzeit. Bei beiden Olympiateilnahmen holte er auch noch einmal Silber in der Einerverfolgung.

Als Radsportler hat Jens Lehmann einen langen Atem. Als 36-Jähriger stellte er sich 2004 noch einmal der teils viel jüngeren Konkurrenz im Kampf um einen Olympiaplatz. Die Funktionäre entschieden jedoch: Zu alt für die Spiele in Athen. Aber zuvor hatte er sich mit der Verbandsführung in den Haaren gelegen, eine Team-Umformierung nicht akzeptieren wollen und einen internen Boykott mit getragen. Juristischer Knatsch folgte. 2005 bestritt Lehmann sein Abschiedsrennen auf der Leipziger Alfred-Rosch-Kampfbahn. Ein Abschied von Ehrgeiz, Zutrauen und Willen war es nicht.

