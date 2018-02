Junger Mann stirbt bei Unfall im Vogtlandkreis

Plauen. Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Plauen (Vogtlandkreis) getötet worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau war er am Samstagfrüh aus Plauen in Richtung Oelsnitz unterwegs und vor der Anschlussstelle Plauen-Süd der A72 von der Fahrbahn abgekommen. Er kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde aus dem Wagen geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. (dpa)

