Junger Mann schießt auf RVD-Bus Ein 19-jähriger Schellerhauer war sauer – und zielte mit einer Waffe auf einen Busfahrer. Nun sahen sie sich beide vor Gericht wieder.

An der Endstation Gröbelstraße in Dresden-Löbtau schoss ein 19-Jähriger im vorigen Oktober auf so einen Bus. Zuvor gab es eine Auseinandersetzung um eine Bierflasche. © Andreas Weihs

Der Bus des Regionalverkehrs Dresden (RVD) fährt bis zur Endstation Gröbelstraße in Dresden-Löbtau. Es ist 20.25 Uhr und schon dunkel an jenem 26. Oktober vorigen Jahres. Der Bus der Linie A hält an. Das Licht geht aus. Die verbliebenen Fahrgäste steigen aus, darunter auch Marcel T. Der 19-Jährige ist alkoholisiert, jedoch nicht sturzbetrunken. Das sagen Zeugen später am Amtsgericht in Dippoldiswalde.

Dort musste sich der junge Mann aus dem Altenberger Ortsteil Schellerhau nun vor dem Jugendschöffengericht verantworten. Versuchte gefährliche Körperverletzung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, der Diebstahl einer Geldbörse in Magdeburg sowie der einer Goldkette und eines Handys aus der elterlichen Wohnung in Freital sowie Schwarzfahren werden ihm zur Last gelegt. Der schlimmste Vorwurf dabei: Er soll an jenem 26. Oktober in Löbtau auf den RVD-Bus geschossen haben.

Der junge Mann habe mit einer Softair-Pistole auf den Busfahrer gezielt, der hinter der geschlossenen Bustür am Steuer saß, dann drückte der Angeklagte ab. Das Stahlgeschoss traf die Tür des Fahrzeugs, durchschlug die erste Scheibe, die zweite dahinter zum Glück nicht. „Man stelle sich vor, die Tür wäre offen gewesen“, so der 45-jährige Busfahrer aus Dresden vor Gericht. Er kann die Tat noch immer nicht fassen. „Warum macht jemand so was? Der muss doch was genommen haben.“ Er selbst hat Todesangst gehabt. „Ich dachte, oh scheiße, meine Kinder haben jetzt keinen Vater mehr.“ Als die Kugel einschlug, hätte er Gas gegeben und sei mit dem Bus davongerast.

Der Angeklagte begab sich indes in Richtung Osterzgebirge. „Als ich am nächsten Tag zu Hause aufgewacht bin, war mir klar, dass ich Mist gebaut habe“, sagt der in Freital aufgewachsene junge Mann. Er bestreitet die Attacke nicht. Zu seinem Motiv sagt er: „Der Busfahrer hatte mich angepöbelt, ich soll die Bierflasche mitnehmen, die noch im Bus stand“, erklärt Marcel T. „Ich war sauer über den Busfahrer, wollte ihn ärgern.“ Das mit der Pistole sei sicherlich „nicht der richtige Weg gewesen“, betont der Angeklagte. Und diese Luftdruckwaffe, die er in einem Lotto-Laden gekauft hatte, hätte der Angeklagte nur deshalb dabei gehabt, weil er mit einem Kumpel vorher schießen war, sagt der Schellerhauer.

Dass der polizeibekannte junge Mann nicht am Landgericht wegen versuchten Totschlags angeklagt wurde, lag laut der Staatsanwaltschaft nur daran, dass es sich bei der Softairpistole nicht um eine „richtige Waffe“ gehandelt habe. Eine Kugel aus einer echten Pistole hätte die Bustür definitiv durchschlagen und den Fahrer verletzt.

Was unklar blieb, ist, warum der Angeklagte überhaupt die Waffe zückte. Seinen Ausraster kann sich der arbeitslose Schellerhauer nicht richtig erklären. Er sei betrunken gewesen, hatte zudem eine „innere Unruhe“, die er immer mal wieder verspürt. Was sich dahinter verbirgt, wisse er nicht. Der heute 20-Jährige, der vor Gericht einen ganz normalen, eher gelassenen Eindruck macht, soll laut Gutachten schon seit mehreren Jahren an einer Reihe von Störungen leiden. „Ich will mich deshalb bei einer Therapie behandeln lassen“, versichert der Angeklagte. Das muss er auch.

Das Gericht verurteilt ihn nach Jugendstrafrecht zu acht Monaten Haft auf Bewährung und bleibt damit zwei Monate unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Um den Gang ins Gefängnis zu vermeiden, muss der 20-Jährige mehrere Auflagen erfüllen. Unter anderem soll er zur Suchtberatung, zum Motivationstraining und die stationäre Therapie in Angriff nehmen.

