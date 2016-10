Jungen erschrecken mit Clownsmasken Autofahrer

Zwei Jungen aus Zwickau erschrecken mit Clownsmasken Autofahrer. © Symbolbild: dpa

Ein Elfjähriger mit einer grusligen Clownsmaske hat Autofahrer in Zwickau erschreckt. Der Junge sprang am Freitagnachmittag mehrfach auf die Straße, wie ein Polizeisprecher in Zwickau am Samstagmorgen mitteilte. Dabei hielt er ein Tischbein in der Hand.

Die Polizei nahm den Jungen und seinen gleichaltrigen Freund, der ebenfalls eine Clownsmaske trug, mit aufs Revier. Die Eltern mussten ihre Kinder dort abholen. (dpa)

