Julius darf nicht mehr in die Schule Obwohl es eine Schulpflicht gibt, ist das chronisch kranke Kind aus Kalkreuth in die bürokratischen Fronten geraten.

Weil ihr acht Jahre alter Sohn Julius wegen einer Krankheit die Schule nicht besuchen kann, lernt Isa Krönert selbst mit ihm. © Klaus-Dieter Brühl

Julius ist glücklich. Der acht Jahre alte Junge strahlt über das ganze Gesicht, als er in der Manege auf einige seiner Freunde und Klassenkameraden trifft. Gemeinsam mit ihnen darf er – unter den wachsamen Augen seiner Mama Isa – im Projektzirkus von Andre Sperlich auftreten. Für drei Tage hat dieser in der Kalkreuther Grundschule sein Zelt aufgeschlagen und ahnt dabei sicher nicht, welche Freude er besonders einem seiner Schützlinge bereitet.

Denn Zirkusdirektor Andre Sperlich und seine Mitstreiter können selbstverständlich nicht wissen, dass Julius Krönert aus der zweiten Klasse seine Tage sonst Zuhause verbringen muss. Dass der chronisch kranke Junge – er leidet seit seinem fünften Lebensjahr an der Bluterkrankung Idiopathische Thrombozytopenische Purpura (ITP) – von Isa Krönert unterrichtet wird und nur zum Schreiben von Arbeiten oder Leistungskontrollen auf seine Freunde trifft. Seit Januar geht Julius im Gegensatz zu seinem Zwillingsbruder Carl bereits nicht mehr in die Schule.

Der Grund: Während das aufgeweckte Kind – in der jüngsten Mathematikolympiade belegte er den zweiten Platz – die erste Klasse mit einem sogenannten Schulbegleiter absolvieren durfte, scheitert es seit vergangenem Sommer ganz offenbar an dessen Finanzierung. „Damit Julius, dem das Lernen im Übrigen großen Spaß macht, keinen Unterricht versäumt, bin ich zu Schuljahresbeginn aushilfsweise mitgegangen“, erklärt Ina Krönert.

Daraus seien jedoch Monate geworden. Die 38-Jährige, die sich nach der Scheidung um beide Kinder kümmert, habe nach eigenem Bekunden die Doppelbelastung von Schule und Arbeit bis Januar 2017 durchgehalten. „Dann dachte ich, es sei an der Zeit, dass sich das Sozialamt zu einer Lösung bekennt. Ich begleitete Julius nicht mehr und seitdem warten wir, sagt Isa Krönert und schüttelt verständnislos den Kopf.

Tatsächlich ist es so, dass der Junge – aufgrund seiner Erkrankung wird er monatlich zweimal in der Charité Berlin behandelt und muss täglich Medikamente zu sich nehmen – nur in Begleitung in der Kalkreuther Grundschule lernen darf. Mit Schreiben vom 3. August 2015 setzte die zuständige Sächsische Bildungsagentur dies als Auflage für die Beschulung fest. Wie in solchen Fällen üblich, beantragte Isa Krönert im Juli 2015 beim Kreissozialamt Meißen die Übernahme der monatlichen Kosten eines Schulbegleiters. Und bekam ihn schließlich auch per Bescheid vom 29. Oktober für das erste Schuljahr 2015/2016 bewilligt.

„Für Julius Krönert werden Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie Hilfe zur angemessenen Schulbildung gewährt“, heißt es da. Dass ihr Sohn nicht ohne einen solchen Begleiter zur Schule gehen darf, sei für Isa Krönert auch stets nachvollziehbar gewesen. „Aufgrund seiner chronischen Erkrankung darf sich Julius nicht verletzen und sollte sich auch nicht anstoßen. Er bekommt sonst ganz schnell große Ergüsse, schlimmstenfalls müssen wir mit inneren Blutungen rechnen. Kein Lehrer, der noch weitere 20 Kinder im Blick haben muss, kann dies leisten“, weiß Isa Krönert.

Insofern mache sie auch dem Leiter der Grundschule Friedrich Brunnert keinerlei Vorwürfe. Im Gegenteil. Der erfahrene und allseits beliebte Pädagoge – gegenüber der SZ möchte er nichts zu dem Fall sagen – sei immer um das Wohl des Jungen bemüht gewesen. Er dürfe Julius nun mal nicht ohne Begleiter in die Schule lassen.

Einen Begleiter, den Isa Krönert fristgerecht im Juni 2016 für das zweite Schuljahr beim Kreissozialamt beantragt hat. „Dieses teilte mir daraufhin im Juli mit, dass das Amt plötzlich nicht mehr zuständig sei. Da meine Söhne nach wie vor bei meinem ehemaligen Mann privat krankenversichert seien, müsse die Finanzierung nun durch die sogenannte Beihilfe erfolgen, da er verbeamtet ist“, erklärt Isa Krönert.

Während Behördensprecherin Dr. Kerstin Thöns gegenüber der SZ mehrfach betont, das Meißner Amt werde sich nicht äußern, bestätigt die Bildungsagentur das Dilemma: „Uns ist durchaus bewusst, dass die Entscheidung leider zulasten des Kindes geht! Aber wir sind daran gebunden, dass Julius nur mit einem Begleiter die Schule besucht. Und den stellt das Sozialamt Meißen nicht mehr zur Verfügung und verweist auf die Beihilfe“, bestätigt Agentursprecherin Petra Nikolov.

Eine finanzielle Unterstützung bei Beamten, die schließlich zum Vater des Jungen führt. Für ihn (Name der Redaktion bekannt) sei es unverständlich, weshalb das Sozialamt plötzlich auf seine Krankenversicherung verweise. „Meine ehemalige Frau und ich sind uns einig, dass es sich um eine Sozialleistung zum Wohle des Jungen handelt, deren Bezuschussung sicherzustellen ist.“ Selbst wenn eine juristische Prüfung des Verfahrens am Ende etwas anderes ergebe, müsse doch die Beschulung zwischenzeitlich gewährleistet werden. Zugunsten des Kindes.

