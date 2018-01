Jugendlicher löst bei Einbruch Alarmanlage aus

Aue. Ein 17-Jähriger ist bei einem Einbruch in Aue auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizeidirektion mitteilte, wurde gegen den Jugendlichen Haftbefehl erlassen. Er war in der Nacht zum Sonnabend in einem Geschäft für Telekommunikationstechnik aufgegriffen worden, weil er die Alarmanlage ausgelöst hatte. Außerdem hatte ein Zeuge der Polizei einen Hinweis gegeben. Bei dem 17-Jährigen wurden Smartphones im Wert von etwa 6 000 Euro gefunden. An der Tür des Geschäfts entstand ein Sachschaden von rund 4 000 Euro. In der Nähe des Ladens wurden zudem Beutel mit Tabakwaren gefunden, die von einem Einbruch in ein Lottogeschäft stammten. (dpa)

Wasser aus beschädigter Leitung löscht Feuer

Freiberg. Ein Brand in einem Freiberger Einfamilienhaus hat sich von selbst erledigt. Bei dem Feuer im Keller wurde eine Wasserleitung so beschädigt, dass Wasser herausspritzte und die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschte, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Sonnabend mit. Allerdings kamen die 74 Jahre alte Hausbewohnerin und ihr Bruder mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der Brand war in einer Heizungsanlage entstanden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. (dpa)

Neue Mini-Tierart

im Tiergarten Aue

Aue. Der Tiergarten in Aue ist um einen Bewohner reicher. Bei den Kurzohrrüsselspringern gab es in der vergangenen Woche Nachwuchs, teilte die Stadtverwaltung am Sonntag mit. Das Kleine entwickele sich sehr gut. Kurzohrrüsselspringer (Macroscelides proboscideus) sind in Wüsten und Halbwüsten Südafrikas beheimatet. Sie sehen Spitzmäusen ähnlich und haben trotz ihres Namens vergleichsweise große Ohren. Mit einem kleinen Rüssel spüren sie Nahrung auf. Mit ihrer Größe passen die Tierchen gut in den Tiergarten Aue. Er hat sich auf Miniaturausgaben bestimmter Arten spezialisiert wie Zwergseidenäffchen, Zwergmungo und Mini-Esel. (dpa)

