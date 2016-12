Jetzt spricht der Chefredakteur von Spiegel TV Steffen Haug verteidigt den RTL-Fernsehbeitrag über Löbau. Der Beitrag zeige nicht nur das Schicksal einer Stadt.

Tote Hose in Löbau? Diese Momentaufnahme vom Löbauer Sportplatz am Aldi-Markt gibt etwa die Stimmung wie im Fernsehbeitrag wieder. © Matthias Weber

Löbau. Wieso ausgerechnet Löbau? Diese Frage beschäftigt viele Menschen, die den am Sonntagabend beim Fernsehsender RTL ausgestrahlten Beitrag gesehen haben. Vor allem die Löbauer Einwohner fühlen sich auf die Füße getreten, wie in Kommentaren auf Facebook-Seiten (z.B. auf der Seite der SZ Löbau) zum Thema zu lesen ist. Doch es gibt auch viele Menschen, die dem düster gezeichneten Bild über die Stadt zustimmen. Sie teilen das Resümee des Beitrags, dass in dem rund 15 000 Seelen zählenden Ort bald endgültig „tote Hose“ herrsche.

Steffen Haug, Chefredakteur von Spiegel TV, äußert sich nun erstmals gegenüber der SZ zu dem Löbau-Film: „Löbau steht exemplarisch auch für andere Orte und den Strukturwandel in den neuen Bundesländern. Wir hätten beispielsweise auch nach Görlitz, Zittau oder Bautzen fahren können“, erklärt er. Den Vorwurf, man habe nicht recherchiert, sondern lediglich Vorurteile bedient, weist er zurück: Es habe eine intensive Vorrecherche und Auswertung von Statistiken und Entwicklungsprognosen für den Fernsehbeitrag über Löbau gegeben. „Der Autor war auch zur Vorrecherche ohne Kamerateam vor Ort“, erklärt Steffen Haug.

Dass der Spiegel-TV-Journalist nicht das erste Mal in der Stadt war, bestätigt der Ebersdorfer Ortsvorsteher Andreas Förster gegenüber der SZ. Er habe den Journalisten schon bei anderen Dreharbeiten in Löbau gesehen. Er habe damals auch einen seriösen Eindruck gemacht, erinnert sich Förster an die Begegnung.

Die Dreharbeiten für den aktuell in der Kritik stehenden Beitrag dauerten insgesamt drei Tage. Der Autor würde die Gegend gut kennen und berichte seit zwei Jahrzehnten aus Sachsen, betont Chefredakteur Steffen Haug. Er habe auch für Spiegel TV schon vor Jahren über die Probleme in Löbau berichtet. Den Autorennamen nennt der Spiegel-TV-Chefredakteur nicht. Im Abspann des TV-Beitrags sind fünf Autorennamen der drei unterschiedlichen Beiträge in der Sendung aufgeführt.

Welchen Bezug hat der Autor des Beitrags nun zu Löbau? Fest steht bislang lediglich, dass er Sachse ist und schon lange für das Nachrichtenmagazin aus der Region berichtet. Das wird vom Sender so bestätigt. „Er kennt die Probleme und Nöte der Menschen aus eigener Erfahrung“, teilt Steffen Haug mit. Verantwortlich für den Beitrag ist letztendlich die Chefredaktion von Spiegel TV, die alle Entscheidungen trifft und diese auch vertritt, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Spiegel TV sei es wichtig, über die Probleme und Umstände in den Regionen zu berichten. Dazu gehören auch der Niedergang der ostdeutschen Industriestädte. Welche Aspekte in den Beiträgen zur Sprache kommen, entscheide die Redaktion. „Es ist eine gute Tradition des demokratischen und gesellschaftlichen Diskurses, dass die Presse frei entscheidet, wie, wann und wo sie über bestimmte Themen berichtet“, macht der Chefredakteur deutlich. Übrigens: Unter dem Titel „Das Paradies modert vor sich hin“ erschien fast zeitgleich mit dem TV-Beitrag in der aktuellen Spiegel-Druck-Ausgabe, die vergangenen Sonnabend erschienen ist, ein Artikel über das „menschenleere Görlitz“. (mit ms)

