Jetzt sollen Leser antworten

Die SZ beginnt damit, eine repräsentative Umfrage unter Sachsen zu veröffentlichen. Die Ergebnisse sind – so viel sei schon verraten – sehr spannend, sie werden kontroverse Diskussionen auslösen. Immerhin sagen zwei von drei Sachsen, dass sie sich als Bürger zweiter Klasse fühlen. Und fast die Hälfte meint, nicht den gerechten Anteil am gesellschaftlichen Reichtum zu erhalten.

Das ist starker Tobak. Diejenigen ostdeutschen Leser, die diese Thesen unterstützen, werden sagen: Na endlich wird es ausgesprochen und diskutiert. Viele andere, gleich ob in Sachsen geboren oder nicht, werden den Kopf schütteln, vielleicht sogar fragen, wo sie denn hier hingeraten sind.

Wichtig ist aber, dass die Fakten jetzt umfassend auf den Tisch kommen und diskutiert werden. Lange, zu lange haben viele Politiker, Journalisten, Wissenschaftler geglaubt, dass sich Ost-West-Gegensätze schon geben werden und der Aufholprozess im Osten früher oder später für eine gewisse Zufriedenheit sorgen wird. Spätestens jetzt ist klar, dass dies eine Illusion war, die lange den Blick für die Realitäten vernebelt und Kursänderungen verhindert hat. Bis Pegida tobte und die AfD zur Bundestagswahl in Sachsen die CDU überholte.

Aus der Umfrage geht klar hervor, dass die Sachsen jetzt erwarten, dass ihre Sorgen und Nöte ernst genommen werden. Dass Politiker ihnen wenigstens zuhören. Die SZ will mit Veröffentlichungen über mehrere Wochen hinweg dazu beitragen. Die Redaktion sorgt aber nicht nur für Analyse, sondern wird vor allem Ideen und Anregungen sammeln und eine Diskussion darüber in Gang bringen.

Die Sächsische Zeitung hat in brisanten Zeiten schon mehrfach eine solche Rolle übernommen: während der friedlichen Revolution, der Auseinandersetzung um die Hartz-Gesetze, nach den Flutkatastrophen. Jetzt, Anfang 2018, ist wieder eine solche Zeit, in der Grundsätzliches beantwortet werden muss.

Deshalb unsere Fragen an alle Leser: Was muss sich ändern in Sachsen? Wer hat Ideen, die zur Verbesserung der Lage beitragen? Wie könnten die umgesetzt werden? Wie lässt sich die gesellschaftliche Spaltung überwinden? Die interessantesten Leseranregungen werden in der Printausgabe am Samstag (27. Januar) veröffentlicht.

