Jetzt geht’s um den Namen Wie heißt die Stadt, wenn Dohna und Müglitztal fusionieren? Es gibt verschiedene Modelle.

Dohna und das Müglitztal auf Annäherungskurs: Bei der zweiten Sitzung der Arbeitsgruppe Einheitsgemeinde am 12. April geht es um Formalitäten des Ortsrechts. Das heißt, auch um den Namen einer möglichen künftigen gemeinsamen Kommune. Kommt es zur Fusion, ist auch zu klären, wie die gewählten Stadt- und Gemeinderäte weiterarbeiten und ob es in Müglitztal Ortschaftsräte gibt. Interessant dürfte die Frage des Namens werden, denn weder Dohna noch Müglitztal wollen auf ihren Namen verzichten. Für Namen kommunaler Zusammenschlüsse gibt es verschiedene Modelle. Bad Gottleuba-Berggießhübel vereinigt die beiden großen Orte im Namen. Acht Ortsteile um Borna-Gersdorf und Friedrichswalde-Ottendorf erfanden für sich den Ortsnamen Bahretal. Ob es bei Dohna und Müglitztal überhaupt so weit kommt, haben die Räte offen gelassen. m Januar fand die erste Gesprächsrunde statt, im April wird sie erstmals moderiert. (SZ/sab)

