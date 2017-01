Jeder dritte Schulanfänger hat Sprachprobleme

Bei vielen Vorschulkindern waren Wortschatz, Sprachverständnis und Sprachgedächtnis nicht altersentsprechend ausgebildet. © dpa

In Sachsen laufen noch bis Mitte Februar die Schul-aufnahmeunter-suchungen. Die Kinder- und Jugendärzte der zuständigen Gesundheitsämter konzentrieren sich dabei besonders auf die sprachliche Entwicklung der Kinder. Denn die wird immer schlechter. Nach Angaben des Sozialministeriums ist rund ein Drittel der im Vorjahr untersuchten Kinder sprachauffällig oder hat sogar ernsthafte Sprachentwicklungsstörungen. „Auffälligkeiten im Bereich der Sprache und des Sprechens wurden bei 12 044 Kindern dokumentiert“, sagt Ministeriumssprecherin Annett Hofmann. Neben Artikulationsstörungen, die relativ unkompliziert zu therapieren sind, zeigten die betroffenen Kinder Probleme bei der Satzbildung und dem Redefluss. Bei vielen waren Wortschatz, Sprachverständnis und Sprachgedächtnis nicht altersentsprechend ausgebildet.

Links zum Thema Nuschel nicht!

Einer Auswertung zufolge, die die Barmer GEK aus medizinischen Untersuchungsergebnissen erstellt hat, haben zwölf Prozent der gesetzlich versicherten Mädchen und Jungen in Sachsen eine Sprachentwicklungsstörung. 2011 waren es noch zehn Prozent. Ursachen können körperlich oder genetisch sein. Auch der zunehmende Medienkonsum wird aufgeführt. „Sprachstörungen beeinträchtigen die Entwicklung eines Kindes und können dazu führen, dass es stigmatisiert wird“, so Barmer-Chef Professor Dr. Christoph Straub. Eltern sollten die sprachliche Entwicklung von Anfang an aktiv unterstützen und bei Auffälligkeiten den Kinderarzt einschalten. (rnw/ sp)

zur Startseite