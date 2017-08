Jeder dritte Mittelsachse arbeitet außerhalb Die Zahl der Berufspendler steigt. Die Kreisverwaltung möchte mit gezielten Aktionen gegensteuern.

Pendler nehmen oft lange Wege zur Arbeit in Kauf. Wie hier in Bockelwitz gibt es für sie sogar extra Pendler-Parkplätze in Autobahnnähe. Einen weiteren gibt es beispielsweise am Autohof im Gewerbegebiet Mockritz. © Dietmar Thomas

Die Zahl der Menschen, die nicht dort arbeiten, wo sie leben, steigt beständig. Im vergangenen Jahr sind laut einer Auswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Bonn bereits rund 60 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer für den Beruf in eine andere Gemeinde gependelt. Für den Freistaat und seine Kreise und kreisfreien Städte hat das Statistische Landesamt einen Bericht zum Pendlerverhalten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten veröffentlicht. Die mittelsächsische Landkreisverwaltung, Industrie- und Handels- sowie die Handwerkskammer ziehen aus den Erkenntnissen Rückschlüsse und entwickeln gemeinsame Programme, die sich gezielt an Pendler richten.

Pendler ist nicht gleich Pendler

In der Statistik unterscheidet man zwischen Einpendlern und Auspendlern: Einpendler sind die Beschäftigten, die im Landkreis arbeiten, aber in einem anderen Kreis oder gar Bundesland leben. Auspendler sind Bewohner des Landkreises, die über die Kreis- oder Landesgrenze zur Arbeit fahren. Der Pendlersaldo gibt die Differenz zwischen beiden an. Ein positiver Wert bedeutet einen Überschuss an Einpendlern, ein negativer einen Auspendlerüberschuss.

Der Pendlersaldo sinkt in Sachsen

Das zeigen Daten des Statistischen Landesamtes für die Jahre 2012 bis 2016. Im vergangenen Jahr pendelten demnach nur gut 20 000 Menschen mehr aus dem Freistaat aus als ein; die Zahl der Menschen, die zum Arbeiten nach Sachsen fahren, steigt beständig, im vergangenen Jahr erreichte sie den höchsten Stand seit 1999. Besonders viele kommen dabei aus den neuen Bundesländern. Die pendelnden Sachsen arbeiten dagegen häufiger in den alten Bundesländern, allen voran Bayern.

Nur die Städte haben mehr Einpendler

Der Landkreis Mittelsachsen liegt beim Pendelverhalten seiner Beschäftigten im Sachsentrend: Nur in den drei größten Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz pendeln mehr Menschen ein als aus. „24,6 Prozent gemessen an den sozialversicherungspflichtigen Erwerbspersonen pendeln für ihren Job nach Mittelsachsen. Reichlich 88 Prozent davon kommen aus den Nachbarlandkreisen des Freistaates Sachsen“, so Kreissprecher André Kaiser. Ebenso verhalte es sich bei den sogenannten Auspendlern: „32,1 Prozent wohnen im Landkreis und arbeiten außerhalb. 83,4 Prozent davon haben eine Arbeitsstelle in Sachsen“, ergänzte er.

Autobahnnähe begünstigt das Pendeln

Durch Mittelsachsens verkehrstechnisch gute Lage zwischen Chemnitz, Dresden und Leipzig werden kurze Pendelstrecken begünstigt, meint die Kreisverwaltung. Interessant ist, dass die meisten mittelsächsischen Berufspendler ihren Arbeitsplatz in Chemnitz (14 418 Personen), Dresden (3 665) und Zwickau (2 992) aber auch in Berlin (453) haben. Nach Mittelsachsen kommen nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit Einwohner von Chemnitz (6 569), dem Erzgebirgskreis (3 583), Zwickau (2 777) sowie Leipzig (2 359). Teilweise bilden die Pendler Fahrgemeinschaften. Pendlerparkplätze wie in Bockelwitz oder am Autohof begünstigen dies.

Zweieinhalb Stunden Fahrzeit zumutbar

Doch welche Rolle spielt das Pendeln eigentlich bei der Auswahl von Arbeitsplatzangeboten für Arbeitslose Mittelsachsen? Die Auswahl der Vermittlungsvorschläge erfolge prinzipiell nach Kenntnissen und Fähigkeiten des Arbeitssuchenden, so Antje Schubert, Sprecherin der Arbeitsagentur Freiberg. Jedoch würde auch der Pendelbereich besprochen und festgelegt. Schließlich müsse es sich für die Arbeitnehmer auch lohnen. „Zumutbar sind bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden täglich eine maximale Pendelzeit von zweieinhalb Stunden am Tag. Bei einer Arbeitszeit von weniger als sechs Stunden täglich darf die Pendelzeit maximal zwei Stunden am Tag betragen“, erläuterte Antje Schubert. Arbeitssuchende, die bereit sind, längere Arbeitswege auf sich zu nehmen, können aus dem sogenannten Vermittlungsbudget eine pauschale Förderung, zum Beispiel einen Zuschuss zu den Fahrkosten, erhalten.

Arbeitnehmer sind mobiler geworden

Wer mobil ist, erhöht seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt. „Dessen sind sich viele Arbeitssuchende bewusst“, so Antje Schubert. Bei einigen Arbeitgebern im Landkreis Mittelsachsen sei die Mobilität sogar Voraussetzung, zum Beispiel aufgrund von Schichtbetrieb. „Oder wenn der Arbeitsort nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann“, ergänzte sie.

Arbeitgeber müssen Anreize schaffen

Die Arbeitgeber selbst können aus Sicht der Industrie- und Handelskammer viel für ihre Mitarbeiter tun, um die Einsatzbereitschaft ihrer Einpendler zu belohnen. „Zum Beispiel indem sie Homeoffice beziehungsweise flexible Arbeitszeiten anbieten, Arbeiten im Zug als Arbeitszeit anrechnen, Fahrtkarten und Benzingutscheine ausgeben, Hilfe bei der Wohnungssuche vor Ort anbieten oder eine Beteiligung an Mietkosten ermöglichen“, so Susanne Schwanitz, von der Regionalkammer Mittelsachsen der IHK Chemnitz.

Karrieretag speziell für Pendler

„Vor allem die Weitpendler sind für die mittelsächsischen Unternehmen interessant. Die schwierigste Aufgabe besteht darin, Stellenanbieter und Suchende zusammenzubringen“, so Kreissprecher André Kaiser. Deshalb gibt es in diesem Jahr erstmals einen Job- und Karrieretag. Susanne Schwanitz von der IHK ergänzte: „Unternehmen können sich als interessante Arbeitgeber aus Mittelsachsen präsentieren. Zielgruppe sind zum einen derzeitige Pendler oder Rückkehrer und zum anderen interessierte Arbeitnehmer, die sich über Arbeitgeber in der Region informieren möchten.“ Die Gelegenheit bietet sich am 28. Dezember von 10 bis 14 Uhr im DBI Freiberg.

