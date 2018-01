Jammert mal, Sachsen? Ich bin eine der Sachsen, die sich keinesfalls als Bürgerin 2. Klasse fühlt, die vielmehr stolz ist auf ihre Heimat und das Erreichte. Ich denke, unsere Gesellschaft muss zusammenrücken, um die Zukunft zu bewältigen. Diese ewige Jammerei über die Unterschiede zwischen Wessis und Ossis bringt uns keineswegs voran.MfG Martina Baumann

Sehr geehrte Frau Baumann,

wunderbar, da sind wir schon zwei, die sich nicht als Bürger zweiter Klasse fühlen. Und natürlich gibt es hier noch viel mehr Bürger, die das Leben schön finden, und die optimistisch in die Zukunft schauen.

Nur: Die Bundestagswahl und die Ergebnisse der SZ-Umfrage zeigen, dass viele Sachsen unzufrieden sind mit der Politik, den Politikern, mit der Behandlung der Ostdeutschen, nicht wenige auch mit ihrer Lebenslage. Gerade die Umfrage weist nach, dass die Stimmung mies ist. Deshalb wäre es sehr unklug, wenn die Politik, die Medien diese kritischen Stimmungen nicht aufgreifen und einfach weitermachen wie bisher. Denn klar ist jetzt: Nicht nur die ältere Generation nimmt den Ost-West-Unterschied noch deutlich wahr, auch die Jüngeren erleben ihn wieder zunehmend. Aber gerade sie dürfen erwarten, dass die Gesellschaft ihre Sorgen ernst nimmt und Widersprüche nicht zudeckt. So etwas hilft nie. Eine alte Erfahrung aus DDR-Zeiten.

Die SZ hat sich vorgenommen, mit ihrer Umfrage detailliert die Stimmungslage darzustellen, gleichzeitig Politiker und Experten mit ihren Analysen und Vorschlägen zu Wort kommen zu lassen. Und unsere Leser sollen ihre Ideen in dieser Diskussion vorstellen. Viele, viele Leser haben uns zu diesem Thema in der ersten Woche bereits geschrieben! Großartig. So kann eine breite gesellschaftliche Debatte entstehen.

Ein Leser meinte, wir Sachsen sollten uns an den Bayern orientieren mit ihrem selbstbewussten „Mia san mia“. Das ist eine sehr gute Idee. Allerdings setzt sie voraus, dass die Sachsen selber und intensiv darüber nachdenken, was sie eigentlich wollen in dieser Gesellschaft. Die Bayern wissen das ziemlich gut. Und dann sollten die Sachsen das auch deutlich aussprechen.

So entsteht Selbstbewusstsein wie in Bayern. Also nicht „Jammert mal, Sachsen!“. Sondern „Tu was, Sachsen!“

Ihr Olaf Kittel

