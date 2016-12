Jakub und sein Zugpferd Mit 8 000 PS befördert Jakub Pechas Elektrolok Güterzüge durch das Elbtal. Auch Luxuskarossen sind in den Waggons.

zurück Bild 1 von 6 weiter Zug 49303 auf der Fahrt von Dresden-Friedrichstadt nach Decin: Jakub Pecha, 31, nahe Decin zu Hause, steuert für ITL die über 8 000 PS starke Siemens-Lok durch das Elbtal. © Marko Förster Zug 49303 auf der Fahrt von Dresden-Friedrichstadt nach Decin: Jakub Pecha, 31, nahe Decin zu Hause, steuert für ITL die über 8 000 PS starke Siemens-Lok durch das Elbtal.

Er hat Fahrzeugteile fürs Porschewerk Leipzig geliefert.

Vieles im Führerstand geht automatisch.

Zeit, die Gegend zu genießen, etwa den Blick auf Schloss Decin, hat Jakub kaum.

Er muss immer mitdenken, muss auch wissen, was in den Eingeweiden der Lok vor sich geht.

Genug Handarbeit bleibt außerdem.

Kurz nach sieben, Güterbahnhof Dresden-Friedrichstadt. Es hängt noch ein bisschen Nacht über den bereiften Gleisen. Gelbes Kunstlicht fällt auf die Lok 193-894, den Kopf eines sechshundert Meter langen stählernen Wagenwurms. Der Kopf allein misst neunzehn Meter, ist knapp neunzig Tonnen schwer und weit über achttausend PS stark. Jakub ist der Kopf im Kopf. Er hat noch schnell eine Zigarette geraucht. Jetzt sitzt der Blondschopf im Führerstand und telefoniert mit dem Fahrdienstleiter. „Guten Morgen Kollege, Zug 49303 in Gleis 204 zur Abfahrt nach Decin bereit.“

Die Eisenbahngesellschaft ITL setzt täglich bis zu 70 Güterzüge ein, hauptsächlich zwischen Osteuropa und den deutschen Nordseehäfen. Im Schnitt passieren pro Tag 20 bis 25 dieser Züge das Elbtal in der Sächsischen Schweiz, beladen mit Containern, Automobilen, Getreide oder Dünger. Um die Triebfahrzeuge zu steuern, hat ITL gut einhundert Lokführer zur Verfügung. Es sollen einmal um die 130 sein. Doch das Aufstocken macht Mühe. Der Lokführermarkt ist erschöpft und die Eignung der Quereinsteiger oft mäßig. Das sagt Ausbildungslokführer Gernot Geßner, der neben Jakub steht und durch das Kanzelglas ins Morgengrau spät. Geßner, 54, hat noch zu Reichsbahnzeiten Lok fahren gelernt. Er doziert Lokführerpraxis bei den Quereinsteigern. Mitunter kommt nicht mal die Hälfte durch, sagt er. Und von denen, die durchkommen, bleibt auch nicht jeder, „weil man für seinen Lohn auch arbeiten muss“. Die Firma setzt nun verstärkt auf eigene Lehrlinge, um den Bedarf zu decken.

Jakub Pecha, 31, ist einer aus dem guten Dutzend tschechischer Lokführer, die ITL eingestellt hat. Er ist ein Glücksfall für das Unternehmen, sagt Gernot Geßner, vor allem hier im Elbtal, wo ein Lokführer täglich zum Grenzgänger wird. „Jakub kennt beide Systeme und beide Sprachen.“ Jakub ist bescheiden, jedenfalls was die Sprache angeht. Zwar hat er beim Goethe-Institut in Prag die Prüfung bestanden. Aber Deutsch bleibt für ihn eine schwierige Angelegenheit, sagt er. „Ich muss immer lernen.“

Im Führerstand wird es langsam hell. Summend macht die 6,4-Megawatt-Maschine ihre Arbeit. Viel Mühe ist das nicht. Die 25 Waggons hinter uns enthalten leere Transportgestelle. Masse: gut 700 Tonnen. Sie werden erst auf der Rückfahrt gefüllt sein, mit Karossen von Porsche-Autos. Vor zwei Tagen hat Jakub einen vollen Porschezug von Decin nach Leipzig gefahren, hat dort übernachtet, ist dann zurück nach Dresden gerollt, hat am Güterbahnhof in einer Dienstwohnung geschlafen, um heute Morgen gen Heimat aufzubrechen. „Ich freue mich auf zu Hause“, sagt er.

Mehrere Dienste am Stück zu leisten, ist normal in diesem Job. Es geht um Effizienz, nicht nur für das Unternehmen. Viele Lokführer reisen von weit her zur Arbeit an, sagt Gernot Geßner. Da hat es Vorteile, nicht täglich pendeln zu müssen. Jakub hat eine Frau und zwei Kinder, vier und elf Jahre alt. Sie haben sich an den Papa auf Achse gewöhnt. Unterwegs hält Jakub via Internet Kontakt mit der Familie. Die Bezahlung, sagt er, wiegt die Erschwernisse auf. Er ist zufrieden. „Ein sehr guter Beruf.“

Halb acht. Pirna liegt hinter uns, bald zieht die Bastei vorüber, der Königstein. Jakub hat nur Augen für den schimmernden Schienenstrang. Streckenbeobachtung ist erste Lokführerpflicht, auch wenn vieles automatisch geht, die Lok zum Teil mit Autopilot fährt. Geschwindigkeiten und Fahrzeiten gibt „Ebula“ vor, der elektronische Buchfahrplan mit Verzeichnis der Langsamfahrstrecken. Am Fahrschalter stellt Jakub das Tempo ein, die Automatik reagiert. Manchmal spricht die Lok, für Laien allerdings in Rätseln: „AFB! AFB!“ oder „Zugbeeinflussung! Zugbeeinflussung!“ Demonstrationsweise lässt Jakub die Maschine „Sifa! Sifa!“ tönen. Sicherheitsfahrschaltung heißt das. Binnen zweieinhalb Sekunden muss er jetzt das Totmannpedal betätigen, sonst gibt’s die Zwangsbremsung.

Schöna. Die Prellböcke der S-Bahn kommen in Sicht. Deutschland ist zu Ende. Jetzt fahren wir nach Tschechien hinein. Während Jakub die Geräte für das tschechische System neu konfiguriert, rollen wir ganz ohne Strom dahin, geschoben von unserer Last. Mehrere Kilometer kann der Zug mit gesenkten Stromabnehmern zurücklegen, ohne nennenswert Tempo zu verlieren.

Schloss Decin grüßt vom Felsensporn. Bald sind wir im Güterbahnhof. Jakub wird seine Lok abkuppeln, wird sie vor den gefüllten Karossenzug spannen. Er wird die Papiere ausfüllen und den Führerstand kehren. Dann wird er heimfahren, wird frühstücken und danach in der Planungsabteilung anrufen wegen des nächsten Einsatzes. Dann wird er wissen, ob sein Schlaf länger ausfällt oder eher kurz. Nur zwanzig Prozent der Dienste stehen langfristig fest. Der Rest wird ad hoc angesetzt, entsprechend der Kundenwünsche. „Jeder Dienst“, sagt Jakub, „ist eine kleine Überraschung.“

