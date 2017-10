Jäger warnt vor Entblößer In einem Waldstück bei Kreinitz soll ein nackter Mann sein Unwesen treiben. Womöglich nicht das erste Mal.

Ein Jäger hat in einem Waldstück bei Kreinitz einen Entblößer gesichtet. © Symbolfoto: dpa

Ein Jäger hat nach eigenen Angaben am Donnerstag in einem Waldstück bei Kreinitz einen Entblößer gesichtet. Das teilte er über Facebook mit. Dort warnte der Jäger auch mögliche Besucher des Lorenzkircher Waldes: „Bitte passt beim Pilzesuchen speziell auf eure Kinder auf und lasst sie nicht selbstständig umherlaufen.“ Den Vorfall vom Donnerstagnachmittag habe er bei der Polizei aktenkundig gemacht, so der Jäger weiter. Die Polizeidirektion Dresden konnte am Freitag zunächst nicht bestätigen. Auch seien keine vergleichbaren Vorfälle dieser Art aus der Gegend in der letzten Zeit bekannt, so eine Sprecherin.

Wildkamera-Fotos und Kennzeichen

Der Jäger indes ist überzeugt, dass es sich um einen Entblößer handelt. Dass die Person lediglich ihre Notdurft verrichtet hat, sei „definitiv“ nicht der Fall. Die Person sei „komplett nackt“ gewesen und geflüchtet. Der Jäger geht zudem davon aus, dass es nicht der erste Vorfall dieser Art in dem Waldstück neben der Staatsstraße 88 war. Schon vorigen Sommer sei „der wahrscheinlich selbe Mann komplett nackt in eine Fotofalle für Wildmonitoring gelaufen“. Das entsprechende Bild wolle er jetzt der Polizei übergeben. Bei dem Vorfall vom Donnerstag habe er auch ein Kennzeichen eines Wagens am Waldrand geparkten Aitos notiert, das dem Entblößer gehören könnte. – Das deutsche Strafgesetzbuch sieht für exhibitionistische Handlungen von Männern eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vor. Werden sexuelle Handlungen vor Kindern vollzogen, kann die Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten bis zu fünf Jahren betragen. (SZ/ewe)

zur Startseite