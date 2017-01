Ist dieser Stimmzettel gültig? Ob ein zweideutiges Zeichen als Stimme gewertet wird, lässt sich pauschal nicht sagen. Es kommt stets auf ein Kriterium an.

Hankes Strahlemann: Ein Wähler hatte hinter seinen favorisierten OB-Kandidaten am Sonntag eine Sonne gemalt statt ein Kreuzchen gemacht. © Daniel Förster

Bei der Stimmabgabe am vergangenen Sonntag zur Oberbürgermeisterwahl gab sich ein Wähler besonders kreativ. Aus dem Ankreuz-Kreis für den Wunschkandidaten auf dem Stimmzettel zeichnete er kurzerhand eine Sonne. Zwei Punkte als Augen und ein gebogener Strich als Mund im Kreisinneren, draußen lauter Strahlen – fertig war das Sonnengesicht hinter Einzelkandidat Klaus-Peter Hanke. Doch ist dieses Zeichen auch eine gültige Stimme? Pauschal lässt sich so etwas laut der Pirnaer Wahlleiterin Ilka Becker nicht sagen. Bei zweideutigen Zeichen kommt es für die Wahlprüfer daher stets auf ein besonderes Kriterium an: Der Wählerwille muss deutlich erkennbar sein. Bei der Sonne, sagt Ilka Becker, sei dies eindeutig der Fall. Punkt für Hanke.

Nicht immer lassen sich die zweifelhaften Stimmzettelkandidaten allerdings so ohne Weiteres deuten. Zum Beispiel landete am Sonntag ein Wahlzettel in der Urne, bei der Wähler zunächst auf der linken Seite bei jedem Kandidaten-Namen ein Kreuz machte, dann aber überdies auf der rechten Seite auch noch ein einzelnes Kreuz bei seinem Wunsch-Kandidaten setzte. Dies ist ein klassischer Fall für den Gemeindewahlausschuss, der letztendlich darüber befindet, ob eine solche Stimme gültig ist. Viel hatte das Gremium gestern nicht zu prüfen, laut Ilka Becker sei die Wahl recht unspektakulär verlaufen. Hier und da mal ein Zeichen oder Spruch auf dem Stimmzettel, der weitaus überwiegende Teil war jedoch korrekt ausgefüllt.

So ließen sich auch die ungültigen Stimmen recht einfach herausfiltern. Insgesamt waren 109 Stimmzettel ungültig. Bei den meisten hatten die Wähler entweder bei jedem der Kandidaten ein Kreuz gemacht oder die Namensliste gleich ganz durchgestrichen – auch ein Ausdruck eines Wählerwillens. Darüber hinaus mehrten auch zahlreiche unausgefüllte Wahlzettel die Zahl der ungültigen Stimmen. (SZ/mö)

zur Startseite