Irre Zwangsrundfahrt endet vorm Landgericht Ein 30-jähriger Pole muss sich in Görlitz wegen schweren Raubes verantworten – und wegen einer langen Liste weiterer Straftaten.

Görlitz. Der Blick dieses Angeklagten ist starr geradeaus gerichtet. Seine Lippen sind fest geschlossen. Die Kiefer treten hervor, als wolle er mit Macht verhindern, den Mund zu öffnen. Während der Anklageverlesung hört er der Dolmetscherin zu – oder auch nicht. Kein Zucken, keine Regung ist erkennbar. Auch nicht, als der Richter ihn fragt, ob er sich zu den Vorwürfen äußern will. Sein Mund bleibt geschlossen, selbst den Blick wendet er nicht zum Richter.

Dabei geht es für den 30-jährigen Polen, der in Zgorzelec geboren, ledig und arbeitslos ist, um viel. Der härteste Anklagepunkt sieht eine Mindeststrafe von fünf Jahren Freiheitsentzug vor. Er soll, so trägt es der Staatsanwalt vor, am Abend des 6. Januar 2017 einen in Görlitz lebenden Landsmann gebeten haben, ihn von Zgorzelec aus zu chauffieren. Im Görlitzer Stadtgebiet soll er begonnen haben zu drohen – „untermalt“ von einem rund zehn Zentimeter langen Schraubendreher, mit dem er herumfuchtelte. „Wenn Du fliehst, finde ich Dich und bringe Dich um“, soll er gesagt haben. 40 Minuten lang ging es kreuz und quer durch Görlitz, danach zwei bis drei Stunden durchs Görlitzer Umland. Im Bereich von Gartenlauben musste der bedrohte Fahrer langsam fahren oder anhalten, so, als wollte der Angeklagte die Objekte auskundschaften. Zwischendurch gab es immer wieder Streit, körperliche Übergriffe bis hin zu der Drohung mit der Spitze des Schraubendrehers am Hals, jetzt zuzustechen, wenn der Fahrer nicht weiterfahre.

Gegen zwei Uhr sollte der Fahrer an einem Feld anhalten, der Angeklagte kündigte an, ihn jetzt fertigzumachen und holte aus. Aber dem Fahrer gelang es, sich loszureißen und aus dem Auto zu fliehen. Der Angeklagte fuhr davon und wurde wenig später von der Polizei als Führer des Fahrzeugs des Opfers festgestellt. So schildert es die Anklage.

Darüber hinaus sind vom Zeitraum Juli 2016 bis Januar 2017 weitere fünf Anklagen mit schier unzähligen Tatvorwürfen zu einer Anklage zusammengefasst: Diebstähle und versuchte Diebstähle, überwiegend begangen in Görlitz, Einbrüche, Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Fahrschein im Zug, Körperverletzung ... Heraus sticht ein Einbruch in die Keller eines Görlitzer Wohnhauses, aus dem der Angeklagte Werkzeuge und Mountainbikes im Wert von 5 300 Euro gestohlen haben soll. Ein anderes Mal soll er unvermittelt einem Opfer ins Gesicht geschlagen haben, sodass ihm das Trommelfell platzte. Er soll Jacke, Schlüsselbund und Bargeld weggenommen haben, mit dem Schlüssel in die Wohnung des Opfers eingedrungen sein und von dort weiteres Diebesgut mitgenommen haben.

Im Gericht sitzt eine psychiatrische Gutachterin, die einschätzen soll, ob der Angeklagte überhaupt schuldfähig ist und ob er im Falle einer Verurteilung in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden muss. Das spricht dafür, dass der Angeklagte die Straftaten unter erheblichem Einfluss von Drogen begangen haben könnte. Die Verteidiger fragten sogar an, ob geprüft worden ist, ob ihr Mandant, der direkt aus dem Haftkrankenhaus Leipzig vorgeführt wurde und wohl über Kopfschmerzen klagte, überhaupt verhandlungsfähig ist. Richter Theo Dahm antwortete, dass der behandelnde Arzt das uneingeschränkt bestätigt habe.

Das demonstrative Schweigen des Polen hat zur Folge, dass ihm alle Taten einzeln nachgewiesen werden müssen. Bei der Haupttat, dem schweren Raub, tat sich gleich am ersten Verhandlungstag die Schwierigkeit auf, dass das Opfer, gleichzeitig der wichtigste Zeuge, nicht erschien. Der gelbe Umschlag mit der Ladung kam aus Polen ungeöffnet zurück mit dem Vermerk, dass der Mann nicht angetroffen wurde und er die Sendung entgegen der hinterlassenen Aufforderung auch nicht abgeholt habe. Die Verhandlung wird am 19. und 21. Juni fortgesetzt.

zur Startseite