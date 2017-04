Internet-Betrüger gesteht vor Gericht

Ein aus Herzberg in Brandenburg stammender und zuletzt in Brasilien lebender Mann soll mit sogenannten Fakeshops und erfundenen Kapitalanlagen im Internet knapp 300 000 Euro ergaunert haben. Der wegen schweren Betruges angeklagte 28-Jährige legte am Mittwoch zum Prozessauftakt am Landgericht Dresden ein Geständnis ab. Bei einem Rechtsgespräch wurde ihm für umfassende Angaben eine Freiheitsstrafe von bis zu sechseinhalb Jahren in Aussicht gestellt.

Laut Anklage soll er schon 2011 bei Ebay Handys, Kameras und Laptops verkauft und nicht geliefert haben. Als die Sache zu heiß wurde, ging er nach Südamerika. Auch dort habe er online Tablets und Smartphones angeboten und ohne Gegenleistung kassiert. 2013 dann soll er mit einer erfundenen Gesellschaft und Kapitalanlagen von fünf Kunden rund 250 000 Euro erbeutet haben.

Der bereits vorbestrafte Angeklagte, der eine Malerlehre abbrach und 2011 nach Dresden zog, war im Herbst 2015 in Recife verhaftet worden. Im November 2016 kam er zurück nach Deutschland. Wofür er das erbeutete Geld ausgegeben hat, wollte der Mann nicht genau erklären. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er damit sein Leben in Brasilien finanzierte. Auf drängende Nachfrage erklärte er, Drogen gekauft zu haben. „Und meine Freundin hat sich die Brüste machen lassen.“ (dpa)

