Intercity wirbt für Sächsische Schweiz Am Sonnabend erhielt der Zug in Bad Schandau seinen Namen. Das Taufwasser kam aus acht Nationalpark-Gewässern.

Mit Quellwasser aus Bächen und Flüssen im Nationalpark Sächsische Schweiz wurde der neue Intercity 2 auf den Namen „Nationalpark Sächsische Schweiz“ getauft. Die Paten waren Nationalparkchef Dietrich Butter, Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack, Eckart Fricke von der Deutschen Bahn, Landrat Michael Geisler, der Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig und der sächsische Umweltminister Thomas Schmidt (v.l.n.r.). © Dirk Zschiedrich

Sie sind mit so klangvollen Namen wie Loreley, Deichgraf, Königsee, Wattenmeer und Rügen auf den Schienen Deutschlands unterwegs – die Schnellzüge der Deutschen Bahn. Ein Zug der neuen IC-Generation, der Intercity 2, wirbt jetzt für den Nationalpark Sächsische Schweiz. Für die Taufzeremonie hatte sich am Sonnabend auf dem Nationalparkbahnhof Bad Schandau die Prominenz versammelt, darunter Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) und Eckart Fricke, der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn AG für Mitteldeutschland.

Das Unternehmen hatte anlässlich der Zugtaufe extra Tickets für die Sonderfahrt in die Sächsische Schweiz verkauft. Erstmals steht ein Fahrtziel Natur als Namensgeber für die modernen Doppelstockzüge Pate, die nach bedeutenden touristischen Regionen benannt sind. Der Nationalpark Sächsische Schweiz engagiert sich seit 2003 in der Kooperation von Naturschutzverbänden und der Deutschen Bahn. Umweltminister Thomas Schmidt lobte das Engagement, um eine Region mit Bus und Bahn zu entdecken. In ganz Deutschland sei kein Nationalpark so gut für öffentliche Verkehrsmittel erschlossen wie der in der Sächsischen Schweiz. „Ich freue mich sehr über diese Idee der Deutschen Bahn, den Namen des Nationalparks auch auf der Schiene noch bekannter zu machen“, so der Minister.

Die Taufe würdige die Anstrengungen, die die Nationalparkregion gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen koordiniere, um den Gästen entsprechende Angebote zu machen. Thomas Schmidt lobte, dass es öffentlichen und privaten Verkehrsträgern, dem Landkreis und den Kommunen gelungen sei, in der Nationalparkregion ein Netz von Verbindungen für Wanderer und Radfahrer aufzubauen.

Eben dieses Engagement in der Sächsischen Schweiz wolle die Deutsche Bahn unterstützen und Werbung für die Region, für den Nationalpark in ganz Deutschland zu betreiben, sagte der Konzernbevollmächtigte Eckart Fricke. Damit der neue Intercity keine Beulen von angestoßenen Sektflaschen bekommt, wie sie etwa bei Schiffstaufen üblich sind, hatte man in Bad Shandau mehrere Karaffen mit Quellwasser bereitgestellt. Das passt zur geschützten Nationalparkregion.

Bürgermeister aus den Nationalparkorten hatten die Karaffen im Vorfeld mit Quellwasser gefüllt. Die Intercity-Dusche war ein Mix von Wasser aus dem Grünbach im Kurort Rathen, des Lachsbaches in Rathmannsdorf, der Kirnitzsch in Hinterhermsdorf, der Polenz in Hohnstein, der Biela in Königstein sowie aus der Sebnitz, dem Krippenbach und der Elbe.

Deutschlandweite Gratis-Werbung

Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus) überreichte dem Lokführer einen Strauß Blumen, wünschte allzeit gute Fahrt. „Ich hoffe, dass der Zug nicht das letzte Mal in den Bahnhof Bad Schandau einfährt und nach Möglichkeit auch wieder so voll besetzt ist“, sagte er. Nicht zuletzt habe die Stadt Bad Schandau einen wesentlichen Grundstein dafür gelegt, dass hier die sanfte Mobilität so entwickelt werden konnte. Kunack erinnerte daran, dass die Stadt den Bahnhof 2009 gekauft und mit der Sanierung begonnen hatte. 2012 folgte die Ernennung zum Nationalparkbahnhof. Man habe hier einen modernen Knotenpunkt geschaffen, eine Schnittstelle für Bus, Bahn, Fähre, Taxi, Fahrrad und Wanderer. Die Teilnehmer der Sonderfahrt konnten das am Sonnabend testen. Je nach gebuchtem Freizeitprogramm ging es mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Nationalparkregion oder zu Fuß durch Bad Schandau. Das kam gut an. „Da wir gern auf das Auto verzichten, haben wir diese Möglichkeit genutzt, um zu testen, ob man von Leipzig aus die Sächsische Schweiz tatsächlich gut mit der Bahn erreichen kann“, sagte Peter Nestler. Seine Familie komme auf jeden Fall wieder.

Ob und wann der Intercity „Nationalpark Sächsische Schweiz“ wieder zu seinem Namensgeber zurückkehrt, ist ungewiss. Er ist Teil des deutschlandweiten Intercity-Netzes, das in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden soll. Mit ihrer neuen Intercity-Flotte 2 will die Deutsche Bahn neue Direktverbindungen aus vielen Regionen in die 50 größten Städte Deutschlands schaffen.

