Ins Netz gegangen Anders als sein Vorgänger nutzt Michael Kretschmer soziale Medien. Der Ministerpräsident überrascht dabei.

Sachsens neuer Ministerpräsident nutzt nicht nur die klassischen Wege, um seine Inhalte rüberzubringen. Anders als sein Vorgänger ist er aktiv in sozialen Netzwerken. © Robert Michael

Ein Twitter-Nutzer denkt bei dem Bild von Sachsens Ministerpräsident sogar an John Travolta. Zwei Männer sitzen einander in cognacfarbenen Ledersesseln gegenüber und verhandeln. Einer ist Siemens-Chef Joe Kaeser. Der Manager hat das Jackett abgelegt und fixiert sein Gegenüber. Auf der anderen Seite des Tisches sitzt der Politiker Michael Kretschmer. Er trägt Anzug und Krawatte und hat die Mission, Jobs bei Siemens in Görlitz und Leipzig zu retten. „Erinnert an #Pollack und #Travolta in #Zivilprozess“, schreibt C. M. Johannsen in dem Kurznachrichtendienst. John Travolta spielt in dem Justizthriller einen engagierten Anwalt.

Intensives Gespräch mit @Siemens -Chef @JoeKaeser. Es muss fair & gerecht zugehen bei der Perspektive der Standorte im Konzern, Zahlen & Fakten müssen sprechen! Weitere Gespräche folgen – v.a. dank intensivem Kampf der Gewerkschaften & Betriebsräte in #Görlitz & #Leipzig. (SK) pic.twitter.com/80M5QwAzxE — Michael Kretschmer (@MPKretschmer) 20. Dezember 2017

Eigentlich ist es unüblich, dass Politiker Bilder aus vertraulichen Gesprächen veröffentlichen – zumindest in Sachsen. Doch Michael Kretschmer bringt einen neuen Kommunikationsstil in die Staatskanzlei. Der seit Mitte Dezember amtierende Ministerpräsident stellte das Bild, das vermutlich ein Mitarbeiter von ihm und Kaeser gemacht hat, via Twitter ins Internet. Darüber steht unter anderem dieser Satz: „Es muss fair & gerecht zugehen bei der Perspektive der Standorte im Konzern, Zahlen & Fakten müssen sprechen!“

Kretschmer nutzt Twitter und Facebook. Bemerkenswert ist das vor allem deshalb, weil Vorgänger Stanislaw Tillich das nicht oder nur eingeschränkt tat. Ein Twitterprofil hatte er nicht. Seine Facebookseite ließ er nach mehr als vier Jahren 2016 stilllegen. Ein Grund waren Pöbeleien, ein anderer, dass Tillich die Debatten lieber auf den offiziellen Netzseiten des Freistaates wie etwa sachsen.de sehen wollte.

Kritik muss sich auch Kretschmer gefallen lassen. Und wie im Netz üblich fällt sie oft undiplomatisch aus. Ein Depp sei am Ruder, Sachsen brauche einen fähigen Ministerpräsidenten, heißt es in Kommentaren auf Kretschmers Facebookseite. Als er ein Bild vom neuen Kabinett veröffentlicht, wirft ihm ein ihm nicht gewogener Nutzer Vetternwirtschaft vor: „Nach Tillich sind Sie der nächste Fauxpas der CDU Sachsen!“

Kretschmer weiß um diese Risiken, er war auch schon auf Twitter und Facebook unterwegs, als er Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär der sächsischen Union war. Bei einem von ihm geposteten Interview, in dem er die im Landesverfassungsschutzbericht erwähnte Reichsbürgerbewegung als „Krebsgeschwür“ bezeichnet, fallen die Reaktionen besonders heftig aus. Doch Kretschmer lässt sich davon nicht beirren. Er will eine Kampagne gegen Verschwörungstheorien starten – und bevorzugt dazu die sozialen Medien.

Doch natürlich steckt mehr hinter seiner Kommunikationsstrategie als das Aufklären von Aluhutträgern. Kretschmer hat erkannt, dass er mit knappen Botschaften via Twitter und Facebook in kurzer Zeit Zehntausende erreichen kann. Die AfD hat gezeigt, was gehen kann. Ein Teil ihres Erfolges beruht darauf, dass sie das Netz offensiv nutzt – gelegentliche Entgleisungen und Provokationen eingeschlossen.

Das wird Kretschmer nicht können und auch nicht wollen. Doch der neue Kabinettschef hat das Problem, dass er zumindest überregional wenig bekannt ist. Das Internet kann helfen, vor allem dann, wenn man es geschickt nutzt. Kretschmer weiß zumindest, dass ausschließlich staatstragende Gruppenbilder mit Ministern dabei wenig hilfreich sind.

Kurz nach Amtsantritt lässt er einen Film veröffentlichen. Man sieht in dem 41-sekündigen Streifen die sich schließende Tür der Staatskanzlei. Dann öffnet sie sich und heraus tritt Michael Kretschmer. Der Ministerpräsident trägt einen Pullover, graue Hose und einen lässig geknoteten Schal. Er nimmt die sechs Treppenstufen abwärts im lockeren Schritt und öffnet die Beifahrertür seines Dienstwagens. Dann dreht er sich zur Kamera und sagt: „So, jetzt sind wir auf dem Weg nach München. Wir wollen mit Joe Kaeser sprechen über die Arbeitsplätze in Leipzig und Görlitz.“ Außerdem habe er noch einen Termin beim Vorstandsvorsitzenden von Vodafone Deutschland, „damit der Mobilfunk in Sachsen besser wird“. Kretschmer nickt, steigt in den BMW, der Fahrer fährt los.

Sicherlich: Politik ersetzt das nicht. Und ob sich der oft zurückhaltende Kurs gegenüber Medien in der Regierungspolitik unter Kretschmer ändert, ist noch offen. Doch der 42-Jährige versteht es zumindest, sich als tatkräftiger Politiker zu inszenieren, der dabei auch noch halbwegs locker rüberkommt. SPD-Chef und Vizeministerpräsident Martin Dulig, der einen ähnlichen Politikstil wie Kretschmer pflegt, ist im Netz ebenfalls so präsent.

Der Kabinettschef, der entweder selbst twittert oder es Mitarbeiter der Staatskanzlei tun lässt, beweist sogar Sinn für Selbstironie. Als ein Kollege der Freien Presse darüber berichtet, dass ein Videogruß von Kretschmer wegen mangelnder Bandbreite des Regierungsnetzes nur schwer abrufbar war, greift dieser den Tweet über seine Ruckelrede auf und schreibt dazu: „Selbstversuch nur teilweise gelungen – das Verwaltungsnetz muss modernisiert werden.“

