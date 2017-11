Ins Gebüsch gezerrt und geschlagen Ein 30-Jähriger überfiel binnen zwei Monaten ein Mädchen und eine junge Frau in Riesa. Nun wurde er dafür verurteilt.

In diesem Juli war eine 20-Jährige an der Riesaer Straße Kolonie von einem 30-Jährigen überfallen worden. Jetzt stand der Mann vor Gericht – nicht nur wegen dieser Tat. © Sebastian Schultz

Der Unbekannte packte die 14-Jährige von hinten. Das Mädchen hatte sich in jener Nacht zum 14. Mai dieses Jahres heimlich von zu Hause weggeschlichen. Die junge Riesaerin traf sich mit Freunden. Nachdem sie sich von einer Freundin verabschiedet hatte, fuhr die Schülerin gegen 2.30 Uhr mit dem Rad an der B 169 in Riesa entlang. Dann bemerkte sie nahe der Fußgängerbrücke den Mann, der sie offenbar auf seinem E-Bike verfolgte.

Was dann geschah, beschäftigte am Donnerstag das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Dresden. Dort musste sich der 30-jährige Udo S. wegen Angriffen auf das Mädchen und eine 20-jährige Frau verantworten. Der arbeitslose Garten- und Landschaftsbauer streitet die Taten nicht völlig ab. Er bestätigt Schläge. Der Deutsche betont aber zunächst, er hätte keinen Sex gewollt. „Es war Spaß“, erklärt er und zuckt mit den Schultern. So richtig erklären, könne er sich sein Verhalten von damals nicht.

Er hätte zwei bis drei Bier intus gehabt, war an jenem Mai-Abend sexuell erregt. Er hätte die Radfahrerin, die wenige Tage später 15 Jahre wurde, aber nach dem Alter gefragt – und später doch von ihr abgelassen.

Erst hätte der Riesaer die Schülerin angesprochen, dann gepackt und vom Rad gerissen. Sie begann zu schreien. Er habe sie im Schwitzkasten in ein Gebüsch an der Fußgängerbrücke gezerrt. Ihr Handy fiel zu Boden, zerbrach. Kurz zuvor soll die Schülerin noch eine SMS an einen Kumpel verschickt haben. Das sagte eine Polizistin vor Gericht, dem Mädchen war die Aussage vor ihrem Peiniger erspart geblieben.

Als sich die 14-Jährige wehrte, soll der Mann gedroht haben: „Bleib, sonst erschieße ich Dich.“ Das Mädchen geriet in Panik. Der Mann ließ dann tatsächlich kurz von ihr ab, um die Fahrräder vom Weg zu räumen. Die 14-Jährige nutzte ihre Chance sofort und floh in Richtung Bundesstraße. Ein Lkw-Fahrer, der gerade die B 169 passierte, sah die um Hilfe rufende auf ihn zu rennende Schülerin. Er nahm sie mit. Zu Hause anrufen, wollte das Mädchen indes damals nicht, wie der 60-Jährige vor Gericht sagte. „Sie hatte Angst, dass sie von ihrer Mutter Ärger bekommt, da sie sich nachts davon geschlichen hat“, sagt er.

Der Lkw-Fahrer setzte die junge Riesaerin, die Blutergüsse und Schürfwunden erlitt, dann an einer geöffneten Tankstelle in Zeithain ab. Später erfuhr die Polizei von der Attacke. Da war der Täter schon fort.

DNA-Spuren konnten rund zwei Monate danach Udo S. zugeordnet werden. Der wegen Verkehrsdelikten und Diebstählen vorbestrafte Riesaer wurde kurz zuvor in einer Gartensparte festgenommen. Er war dorthin geflüchtet, nachdem er in der Nähe erneut eine junge Frau attackiert hatte. Erneut hatte der Mann Bier getrunken, obwohl er 2016 schon einmal einen Alkoholentzug begonnen hatte. Seine Freundin, mit der er an dem Abend telefoniert hatte, wollte mit ihm wegen des Alkohols keinen Sex haben. Da zog der Riesaer los.

Die 20-Jährige, die er kurz darauf überfiel, war an der Riesaer Kolonie unterwegs. Die Café-Mitarbeiterin, die sich seit dem Vorfall kaum noch alleine raus traut, wollte an jenem 5. Juli zu Fuß nach Hause. Gegen 0.20 Uhr traf sie auf den Angeklagten. In Höhe der Rudolf-Breitscheid-Straße, nahe des Grube-Stadions, umklammerte sie der Mann plötzlich von hinten. Er schleifte sie auf die andere Straßenseite. „Weil es dort dunkler war“, erklärte der Angeklagte.

Er schlug die Frau mindestens zweimal: „Ich wollte, dass sie sich beruhigt“, erklärt Udo S. Hinter einer abgelegenen Holzhütte versuchte er dann wohl, sich an der 20-Jährigen zu vergehen, küsste sie und griff ihr in den Schritt. Allerdings wehrte sich die Frau heftig und schrie. Eine Radfahrerin, die dort entlang fuhr, folgte den Hilferufen.

Daraufhin ließ der Täter von der Frau ab, rannte davon. Kurz darauf wurde er gefasst, sitzt seither in Untersuchungshaft. Jetzt erhielt er Nachschlag. Das Gericht verurteilte den Deutschen, der seine Taten bereut, wegen sexueller Nötigung, Nötigung und Körperverletzung zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft. Es folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung verzichtet auf eine Berufung.

