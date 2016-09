Innenminister Ulbig verurteilt Ausschreitungen in Bautzen

Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) © dpa

Sachsen Innenminister Markus Ulbig (CDU) hat die Ausschreitungen von jungen Flüchtlingen und Rechtsextremen in Bautzen verurteilt. Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiteten mit „Hochdruck daran, dass die Straftäter ermittelt werden“, sagte er am Donnerstag in Dresden.

Er kündigte für die nächsten Tage eine „verstärkte Polizeipräsenz“ an, um dafür zu sorgen, „dass öffentliche Sicherheit und Ordnung in Bautzen in Zukunft gewährleistet sind“.

Derzeit liefen die Abstimmungen zwischen den Polizeidirektionen und der Bereitschaftspolizei, um ausreichend Kräfte zur Verfügung zu stellen. Es gehe nun darum, „dass die Auseinandersetzung, die im öffentlichen Raum erfolgt ist, in Zukunft unterbleibt“. (dpa)

