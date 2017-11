Inflation steigt in Sachsen auf zwei Prozent Nicht nur die Butter ist deutlich teurer als vor einem Jahr. Aber wichtige Preise sind im Langfristvergleich gesunken.

Bei den Preisen für Lebensmittel gab es dieses Jahr zum Teil deutliche Veränderungen. Während Butter um über 27 Prozent teurer wurde, ging etwa der Zuckerpreis um über vier Prozent zurück. © dpa

Kamenz. Plätzchenbacken wird teurer: Die Inflationsrate in Sachsen ist im November wieder auf zwei Prozent gestiegen. Im September war sie schon einmal so hoch, im Oktober aber auf 1,8 Prozent gesunken. Nun kostet ein typischer Warenkorb, in dem auch Mieten und Kraftstoffe enthalten sind, zwei Prozent mehr als vor einem Jahr.

Am stärksten gestiegen sind die Preise für einige Nahrungsmittel und für Heizöl. Das halbe Pfund Markenbutter kostet seit September den Rekordpreis von 1,99 Euro, der Liter Vollmilch ist seit Mai nicht unter 68 Cent zu bekommen. Im Herbst wurden Äpfel nach einer schwachen Ernte im Durchschnitt um 21,2 Prozent teurer als vor einem Jahr. Auch die Preise für Mehl und Margarine sind spürbar gestiegen. Allerdings sind andere Backzutaten billiger geworden: Zucker kostet nach Angaben des Statistischen Landesamtes jetzt 4,2 Prozent weniger. Eier sind für 3,5 Prozent und süße Mandeln für 17 Prozent weniger zu haben als im Herbst vorigen Jahres. Auch Schokoladentafeln und Orangen sind nach Angaben der Kamenzer Statistiker billiger.

Nahrungsmittel insgesamt kosten derzeit 3,6 Prozent mehr als vor einem Jahr, wobei Obst im Durchschnitt teurer und frisches Gemüse billiger geworden ist. Deutlich unter der Zwei-Prozent-Schwelle liegt die Inflationsrate bei Kleidung und bei den Kaltmieten. Kleidung ist von Oktober zu November etwas billiger geworden, allerdings waren diese Preise vorher gestiegen.

Die Kaltmieten steigen nach der Durchschnittsbetrachtung des Sächsischen Landesamtes langsam: Jetzt sind sie 1,2 Prozent höher als vor einem Jahr und 4,2 Prozent höher als im Jahr 2010. Der Vergleich über sieben Jahre zeigt auch, dass langfristig vor allem Nahrungsmittel wie Fisch und Fetterzeugnisse teurer geworden sind. Nahrungsmittel insgesamt kosten jetzt in Sachsen fast ein Fünftel mehr als im Jahr 2010. Dagegen sind Heizöl und Gas etwas billiger als vor sieben Jahren. Auch Tanken und Telefonieren sind bei langfristiger Betrachtung billiger geworden.

Preisänderungen in Sachsen Beispiele: Das wurde teurer Butter +27,6 % Äpfel +21,2 % Heizöl +15,0 % Kaltmieten +1,2 % Kleidung & Schuhe +0,8 % Beispiele: Das wurde billiger Zucker -4,2 % Erdgas -3,5 % Frisches Gemüse -2,4 % Alkoholische Getränke -1,2 % Nachrichtenübermittlung -0,3 %

Preis-Änderungen von November 2016 zu November 2017. Quelle: Statistisches Landesamt Kamenz, vorläufige Angaben

zur Startseite

Artikelempfehlung Inflation steigt in Sachsen auf zwei Prozent Kamenz. Plätzchenbacken wird teurer: Die Inflationsrate in Sachsen ist im November wieder auf zwei Prozent gestiegen. Im September war sie schon einmal so hoch, im Oktober aber auf 1,8 Prozent gesunken. Nun kostet ein typischer Warenkorb, in dem auch Mieten und Kraftstoffe enthalten sind, zwei Prozent mehr als vor einem Jahr. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/inflation-steigt-in-sachsen-auf-zwei-prozent-3828769.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: