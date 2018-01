Inflation in Sachsen höher als in Bayern Die Preise sind in einem Jahr um fast zwei Prozent gestiegen. Was wurde teurer, was billiger?

Vor allem für Nahrungsmittel müssen Sachsen an der Supermarktkasse immer mehr bezahlen. © dpa

Dresden. In Sachsen sind die Preise voriges Jahr stärker gestiegen als in Deutschland insgesamt. 1,9 Prozent Teuerung im Jahresdurchschnitt meldete das Statistische Landesamt in Kamenz. In Bayern lag die Inflationsrate bei 1,7 Prozent, in Rheinland-Pfalz bei 1,6 Prozent. Der typische Warenkorb in Sachsen hat sich damit überdurchschnittlich verteuert. Viele Preise in Sachsen nähern sich demnach den westdeutschen an.

Nahrungsmittel wurden in Sachsen voriges Jahr um über drei Prozent teurer, in Rheinland-Pfalz dagegen nur um 2,5 Prozent. Beim Heizöl meldete Sachsen 4,1 Prozent Preiserhöhung zwischen Dezember 2016 und Dezember 2017, während Bayern nur 3,7 Prozent errechnete. Auch bei Kleidung war die Teuerungsrate in Sachsen mit 1,8 Prozent höher als anderswo.

Allerdings liegt Sachsen bei der Inflation nicht an der Spitze. Stärkere Mieterhöhungen trugen dazu bei, dass in Hessen die Verbraucherpreise voriges Jahr um insgesamt zwei Prozent stiegen. Dort legten die Kaltmieten im Jahresschnitt um 2,2 Prozent zu, in Sachsen um rund ein Prozent.

Zur überdurchschnittlichen Teuerung in Sachsen beigetragen hat die Erhöhung von Kindergarten-Beiträgen und manchen Dienstleistungen. Schon nach der Einführung des Mindestlohns zu Anfang 2015 waren zum Beispiel Gaststättenpreise und Friseur teurer geworden. 2017 wirkte sich die Erhöhung des Mindestlohns erneut auf die Preise der Dienstleistungen aus, teilt das Statistische Landesamt mit. Ambulante Pflegedienste wurden auch teurer, durch einen neuen Leistungskatalog.

Ein Vergleich der Inflationsraten über mehrere Jahre zeigt, dass Sachsen und die anderen Länder nicht weit auseinanderliegen. Seit dem Jahr 2010 ist ein durchschnittlicher Warenkorb in Sachsen um 9,6 Prozent teurer geworden. Das ist etwas mehr als in Bayern mit 9,4 oder Rheinland-Pfalz mit 9,3 Prozent. Sachsen liegt auch vor Hessen und Baden-Württemberg. Noch stärker war die Inflation in Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Berlin.

