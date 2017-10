In den Teichen fehlen die Fische Das Wetter hat es gut mit den Fischern der Teichwirtschaft Moritzburg gemeint. Trotzdem rechnen sie mit dem seit Jahren schlechtesten Ergebnis.

Falk Herrmann ist bei der Teichwirtschaft Moritzburg GmbH für die Vermarktung der aus den Teichen geholten Karpfen zuständig. Auch wenn der Ertrag in diesem Jahr offenbar deutlich geringer ausfällt als sonst, müsse sich hier niemand Sorgen machen, dass der Fisch knapp wird. „Für die Region reichen die Karpfen, wir können dann nur nicht so viel woandershin liefern.“ © Norbert Millauer

Die noch ungewöhnlich warme Sonne scheint durch die Bäume an den Altenteichen und lässt die herbstlich gefärbten Blätter golden strahlen. Auch der prächtige Karpfen, den die Männer der Teichwirtschaft Moritzburg GmbH gestern zum Pressetermin für das Fisch- und Waldfest am letzten Oktober-Wochenende am Schlossteich mitgebracht haben, glitzert in der Sonne. Die Traditionsveranstaltung, die von der gemeindeeigenen Kulturlandschaft Moritzburg GmbH gemeinsam mit der Teichwirtschaft, dem Sachsenforst und weiteren Partnern organisiert wird, ist der Höhepunkt des jährlichen Abfischens der Moritzburger Teiche.

Doch zum Feiern ist Henry Lindner, dem Geschäftsführer der Teichwirtschaft, und seinen Leuten in diesem Jahr eigentlich nicht zumute. Denn das, was sie bisher aus den bereits abgeernteten Teichen geholt haben verspricht nichts Gutes für den Gesamtertrag. „Bisher haben wir erst 50 Tonnen Karpfen abgefischt“, sagt der Geschäftsführer. „Und das, obwohl mit dem Niederen und Oberen Großteich und dem Mittelteich bereits drei der großen Gewässer dabei waren.“ Setzt sich das in den anderen der insgesamt 24 Teichen so fort, „dann werden wir unterm Strich wohl nicht auf viel mehr als 100 Tonnen kommen“, ergänzt der Geschäftsführer. „Das wäre eines der schlechtesten Ergebnisse seit Jahren.“

Dabei war es eigentlich ein eher ruhiges Jahr für die Moritzburger Teichwirte gewesen. Im Frühjahr waren die Teiche gut gefüllt, und auch der Sommer war mit Wassertemperaturen um die 23 Grad optimal für die Fische. „So konnten sie gut wachsen“, sagt Henry Lindner. Eine brenzlige Situation habe es nur einmal am Oberen Waldteich gegeben. „Zwei Tage war dort der Sauerstoff knapp. Am Ende hat sich der Teich aber wieder gefangen, ohne das wir ihn zusätzlich belüften mussten.“ Dafür gab es im Großteich nach dem Absterben der Algen noch einmal ungewöhnlich viele Wasserflöhe. Das Angebot an natürlichem Futter war so groß, dass statt drei Tonnen Getreide nur 650 Kilogramm in der Woche gefüttert werden mussten. Die bereits rausgeholten Karpfen sind gut gewachsen, haben das angestrebte Gewicht von 1,5 bis 2 Kilogramm.

Aber wo sind die Fische geblieben, die jetzt den Ertrag so deutlich schmälern? Immerhin hatte der Geschäftsführer der Teichwirtschaft nach dem Abfischen des Niederen Großteichs vor vier Wochen noch auf ein Ergebnis von insgesamt rund 160 Tonnen gehofft.

Ein Teil ist den Kormoranen zum Opfer gefallen. Zwischen 20 und 40 Stück der großen schwarzen Vögel haben sich das Jahr über an den Teichen aufgehalten. Und es gibt noch jemanden, der sich regelmäßig in den Teichen bedient: der Fischotter. Wie viele davon genau in den Gewässern um Moritzburg und Radeburg leben, wisse niemand genau. Der Geschäftsführer vermutet aber, dass es deutlich mehr sind, als die Naturschützer annehmen.

Die Verluste durch diese Fischräuber erklären aber noch nicht den hohen Ausfall. „Ich vermute als eine weitere Ursache die Qualität der Satzfische“, sagt Henry Lindner. Den Großteil der um die 380 Gramm schweren einsömmrigen Karpfen kauft die Teichwirtschaft zu und setzt sie dann im Frühjahr in die Teiche ein. „Diese kleinen Fische leiden bei den Produzenten besonders stark unter dem von den Kormoranen verursachten Stress“, weiß der Teichwirt. Das führe dazu, dass die Minikarpfen geschwächt und damit auch anfälliger sind. „Anders, als wenn durch Sauerstoffmangel oder eine Krankheit mit einem Mal gleich sehr viele Fische streben, bekommen wir es kaum mit, wenn über einen längeren Zeitraum täglich eine kleine Zahl an Karpfen verendet“, ergänzt Henry Lindner. „Denn die werden von Krähen, Waschbären oder anderen Tieren geholt.“

Noch hat der Geschäftsführer der Teichwirtschaft Moritzburg die Hoffnung aber nicht ganz aufgegeben, dass es doch noch mehr als 100 Tonnen Karpfen werden. „Abgerechnet wird zum Schluss.“ Schließlich komme es auch mal vor, dass eine Ladung Satzfische versehentlich in einen falschen Teich gekippt wird und dadurch die Ernte dort dann größer ausfällt, als erwartet. Beim Schaufischen am Schlossteich am 28. und 29. Oktober rechnet Henry Lindner mit rund 20 Tonnen.

