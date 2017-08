Immer mehr Leipziger Die Stadt wächst rasant. Jetzt hat sie eine Strategie entwickelt, um die damit verbundenen Probleme zu lösen.

Gäste eines Straßencafés sitzen vor der historischen Handelsbörse im Zentrum von Leipzig. © Symbolfoto: dpa

Leipzig. Bis zum Jahr 2030 wächst Leipzig auf etwa 700 000 Einwohner an. So zumindest sieht es die Prognose der Stadtverwaltung voraus. Das sind noch einmal 120 000 Menschen mehr, als heute in Leipzig leben. Mit einem Stadtentwicklungskonzept will sich die Kommune darauf vorbereiten. „Die Stadt hat sich radikal geändert und wächst rasant“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Mittwoch bei der Vorstellung des Konzepts. Der Schrumpfungsprozess nach dem Fall der Mauer, als die Einwohnerzahl zwischenzeitlich auf weniger als eine halbe Million gefallen war, ist lange vorbei.

Für alle 63 Leipziger Ortsteile werde untersucht, welche Chancen und Risiken sich aus dem Wachstumskurs ergeben. Zugleich gehe es aber auch um eine engere Verzahnung mit den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen sowie eine stärkere Zusammenarbeit mit der Nachbarstadt Halle, sagte Jung. So sei es beispielsweise selbstverständlich, dass sich im Umland Gemeinden als Wohnorte für Menschen anböten, die in Leipzig arbeiteten.

Die Entwicklung solle unter dem Motto „Leipzig wächst nachhaltig“ begleitet werden. Zentrale Punkte seien Internationalität, Nachhaltigkeit, Wirtschaftskraft und sozialer Ausgleich.

Sollten in den kommenden Jahren tatsächlich mehr als 100 000 Neu-Leipziger zu verzeichnen sein, so hätte das nach Jungs Angaben Auswirkungen auf zahlreiche Lebensbereiche. „Das reicht von der Bildung über die Mobilität und die Frage nach Wohnraum bis hin zu Forschung und der Sicherheitsinfrastruktur“, erklärte er.

Die Strategie „Leipzig 2030“ setze sich aus elf Fachkonzepten zusammen, die von der Verwaltung, den Fachämtern und mit Bürgerbeteiligung entstanden sind.

In öffentlichen Veranstaltungen sollen die Vorhaben des Konzepts noch einmal mit der Bevölkerung diskutiert werden. Auch zwei Ausstellungen sollen den Leipzigern und Gästen der Stadt die Vorstellungen zur weiteren Entwicklung der Kommune näher bringen. Der Stadtrat stimmt im kommenden Jahr darüber ab. (dpa)

zur Startseite