Immer mehr Kinder psychisch krank Aufmerksamkeitsstörung, Bindungsstörung, Depression: Der Bedarf nach stationärer Behandlung wächst stetig.

zurück Bild 1 von 2 weiter Nicht mehr ohne ärztliche Hilfe: Nach Angaben der Krankenkassen wächst die Zahl der Kinder, die psychiatrisch behandelt werden müssen. Fast jedes fünfte Kind leidet demnach an psychiatrischen Störungen. © dpa Nicht mehr ohne ärztliche Hilfe: Nach Angaben der Krankenkassen wächst die Zahl der Kinder, die psychiatrisch behandelt werden müssen. Fast jedes fünfte Kind leidet demnach an psychiatrischen Störungen.

Knut Hoffmann ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Seit 15 Jahren arbeitet der 47-Jährige in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie im Sächsischen Krankenhaus in Arnsdorf.

Der Junge, nennen wir ihn Max, fällt immer wieder auf. In der dritten Klasse wird es richtig schlimm. Max kann sich nicht mal mehr ein paar Minuten konzentrieren, er schafft keine seiner Aufgaben, ist extrem unruhig, muss sich ständig bewegen. Die Sätze, die er schreibt, strotzen vor Flüchtigkeitsfehlern, jede Matheaufgabe löst er falsch, weil er schusselt. Dabei ist der Achtjährige ein kluges Kerlchen. Und es ist ihm anzumerken, dass er sehr darunter leidet, nie Ruhe zu finden.

Die Symptome sind eindeutig. Knut Hoffmann, der kommissarische Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie im Fachkrankenhaus Arnsdorf, sieht sehr schnell: Max hat ADHS, eine Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung. Er muss jetzt regelmäßig Medikamente nehmen, die seine Konzentration fördern und ihm bei der Reizverarbeitung helfen. „Seitdem geht es ihm besser“, sagt Knut Hoffmann. „Max hat inzwischen sogar den Übergang ans Gymnasium geschafft.“ Ohne Medikamente wird der Junge aber auch in Zukunft nicht auskommen können.

Kein Einzelfall

Max ist längst kein Ausnahmefall mehr im Kreis Bautzen. „Die Zahl der Kinder mit psychischen Krankheiten ist in den letzten Jahren enorm gewachsen“, sagt Knut Hoffmann. Immer mehr von ihnen benötigen ärztliche Hilfe und psychotherapeutische Behandlung – bis hin zum mehrwöchigen, manchmal auch monatelangen stationären Aufenthalt. Im letzten Jahr war die Arnsdorfer Kinderstation immer wieder überbelegt. Es gibt Wartelisten auf die stationären und auf die Plätze in den Kinder-Tageskliniken in Arnsdorf und Kamenz.

Nach Studien der Krankenkassen ist mittlerweile fast jedes fünfte Kind in der Region von psychischen Erkrankungen betroffen. ADHS wird dabei am häufigsten diagnostiziert. Es wächst aber auch die Zahl der Kinder, die an emotionalen Störungen leiden, auch an Depressionen. „Ab Mitte November können wir darauf warten, dass unsere Patientenzahlen wieder überdurchschnittlich ansteigen“, weiß Knut Hoffmann. Auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die sich immer wieder selbst verletzen, ist nach Einschätzung des Chefarztes exorbitant gewachsen. Manche fügen sich derart große Wunden zu, dass sie sogar chirurgisch behandelt werden müssen. Zur stationären Aufnahme kommen zunehmend auch Patienten, die alle möglichen Dinge schlucken.

Ständige Reizüberflutung

Aber woran liegt es, dass immer mehr Kinder psychisch krank werden? Knut Hoffmann sieht das Problem vor allem als eine Folge der gesellschaftlichen Entwicklung. „Die Kinder erleben heute eine ständige Reizüberflutung“, erklärt er, „vor allem durch die elektronischen Medien.“ Viele würden dann irgendwann diese Masse, die tagtäglich auf sie einströmt, nicht mehr verkraften.

Auf der anderen Seite fehlt den Kindern zunehmend Bewegung, vor allem an frischer Luft. Auch in der ständig wachsenden Beschleunigung des gesamten Lebensumfeldes sieht Knut Hoffmann ein Problem: „Als wir Kinder waren, haben die Uhren noch langsamer getickt“, sagt der 47-Jährige. Heute wächst der Druck der Leistungsgesellschaft über die Schule auch schon auf die Jüngsten. „Schon Grundschüler müssen heute einem hohen Maß an Anforderungen gerecht werden“, sagt Hoffmann. „Nicht alle schaffen das gleichermaßen.“ Wie bei Max würden sich die Krankheitssymptome bei vielen Betroffenen wohl gerade deswegen im Laufe der dritten Klasse zeigen, weil dann Lernstoff und Leistungsanforderungen sprunghaft anziehen.

Knut Hoffmann sieht die Probleme aber auch im Elternhaus. „Viele Eltern verlernen, sich selbst und ihren Kindern Grenzen zu setzen“, sagt der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Das ist ein Hauptgrund, warum wir immer mehr in Anspruch genommen werden.“

Grenzen und Halt

Hinzu kommt, dass es in vielen Elternhäusern keinen geregelten und strukturierten Tagesablauf mehr gibt, dass Kinder den größten Teil des Tages sich selbst überlassen sind. „Kinder brauchen neben eindeutigen Grenzen auch Halt, Ordnung und klare Strukturen: Ein Nein muss ein Nein sein“, sagt Knut Hoffmann. „Auch mit zu vielen Freiräumen können gerade ADHS-Kinder nichts anfangen“.

Dabei hat es die Krankheit schon immer gegeben. Nur heute, sagt Hoffmann, trifft ADHS auf gesellschaftliche Bedingungen, die es den betroffenen Kindern immer schwerer machen. Vor Kurzem hatten die Arnsdorfer sogar schon einen Dreijährigen auf Station, mit dem niemand mehr zurechtkam. „Der Junge brauchte selbst hier bei uns eine 1:1-Betreuung“, erzählt der Chefarzt. Und er ahnt schon, dass sie ihn in der Klinik wohl früher oder später wiedersehen werden.

Das Problem: Es gibt im Kreis Bautzen viel zu wenige Angebote für eine regelmäßige ambulante Betreuung psychisch kranker und auffälliger Kinder. Im ganzen Landkreis Bautzen gibt es nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung nur drei niedergelassene Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie – in Radeberg, Hoyerswerda und Bischofswerda. Auch die Angebote der Jugendhilfe können den Bedarf nach kinder- und familientherapeutischer Beratung und Betreuung bei weitem nicht decken.

Knut Hoffmann befürchtet, dass die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit psychischen Problemen in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird. Irgendwann werden die 45 Betten der Klinik und die 30 Plätze in den Tageskliniken wohl aufgestockt werden müssen.

zur Startseite