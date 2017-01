Im Sog der Großstadt Immer mehr Sachsen leben, arbeiten oder kaufen in den Metropolen. Die großen Städte im Freistaat gewinnen an Bedeutung. Und was wird auf dem flachen Land?

Nach Dresden, Chemnitz und Leipzig zieht es die meisten Sachsen. Manche Regionen stellt das vor große Herausforderungen. © Symbolfoto: fsc

Die großen Städte im Freistaat gewinnen an Bedeutung. In den Regionen Dresden, Leipzig und Chemnitz-Zwickau wohnen inzwischen fast 56 Prozent der Sachsen.

Die Daten stammen aus dem aktuellen Landes-entwicklungsbericht des Innenministeriums. Dabei wurde untersucht, wie sich Sachsen von 2010 bis 2014 verändert hat. Das Ergebnis: Die Unterschiede zwischen Stadt und Land werden immer größer. Das stellt die Politik vor neue Probleme. Ein Überblick:

Bevölkerung: Junge Männer auf dem Land im Überschuss



In Sachsen leben mehr Frauen als Männer. Zwei Drittel der sächsischen Gemeinden verzeichnen einen Frauenüberschuss. Nur in einer Altersgruppe sieht es deutlich anders aus. Bei den 18 bis 30-Jährigen stehen 100 Männern nur knapp 91 Frauen gegenüber. In den Großstädten ist das Verhältnis noch relativ ausgeglichen. So kommen auf 100 junge Frauen je 100 bis 120 Männer. Schwieriger sieht es in ländlichen Regionen aus. Vor allem im Osten Sachsens sind die Männer in der Mehrzahl. So gibt es in den Landkreisen Görlitz und Bautzen Gemeinden, in denen statistisch auf 100 junge Frauen mehr als 140 Männer kommen. Doch wo versteckt sich die weibliche Bevölkerung? Auch darüber gibt der Bericht Auskunft. Viele verlassen den Freistaat, wenn sie eine Ausbildung und einen Job suchen. Oder sie gehen nach Leipzig. Dort gibt es sogar einen Überschuss an jungen Frauen.



Wohnen: Rückbau in kleinen Städten immer noch Thema



Nicht nur junge Frauen fehlen. Generell schrumpft die Bevölkerung. Der Bericht prognostiziert, dass 2030 rund 3,9 Millionen Menschen im Freistaat leben. Das sind fast fünf Prozent weniger als 2014. Die größten Verluste gibt es im Kreis Zwickau und im Erzgebirge. Dort sank die Zahl der Einwohner zwischen 2010 und 2014 in den Gemeinden teilweise um mehr als 1000.



Schon jetzt hat Sachsen den höchsten Wohnungsleerstand Deutschlands. Mehr als 231000 Wohnungen waren 2011 ohne Bewohner. Vor allem in den ländlichen Regionen geht es deshalb immer noch um Abriss. Bis 2014 wurden bereits rund 140000 leer stehende Wohnungen vom Markt genommen. In den Großstädten ist das anders. Dort wird der Wohnraum langsam knapp. Deshalb hat das Land für Großstädte erst kürzlich die Förderung des sozialen Wohnungsbaus beschlossen.



Arbeit: Viele Beschäftigte haben einen langen Anfahrtsweg



Wer nicht in der Stadt wohnt, arbeitet zumindest dort. Immer mehr Sachsen pendeln zum Arbeitsplatz. Der Landesentwicklungsbericht betrachtet dabei die Pendlerströme innerhalb des Freistaats. Dabei wird deutlich: Dresden, Chemnitz und Leipzig beziehen viele Arbeitskräfte aus dem Umland. So pendeln beispielsweise täglich mehr als 800 Beschäftigte von Bautzen, 400 von Hoyerswerda und fast 500 von Görlitz in die Landeshauptstadt. Der Bericht zeigt aber auch: Wer mit dem Auto den Weg zurücklegt, rollt oft über marode Straßen. Zuletzt wurden die Staatsstraßen 2013 untersucht. Dabei kam heraus: Etwa ein Drittel ist sanierungsbedürftig.



Einkaufen: Verkaufsfläche schrumpft in ländlichen Regionen



Parallel zur Zahl der Einwohner entwickelt sich auch die Verkaufsfläche. Gewinner sind wieder einmal die Großstädte. Beispiel Leipzig: Die Stadt konnte ihre Verkaufsfläche in den vergangenen Jahren sogar um neun Prozent erhöhen. Auch Dresden verzeichnet einen Zuwachs. Grund dafür ist die Erweiterung von Elbepark und Altmarkt-Galerie. Dagegen sank die Verkaufsfläche in den vergangenen fünf Jahren im Kreis Bautzen um acht und im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sogar um zehn Prozent. Problematisch wird es, wenn Lebensmittelgeschäfte in der Nähe fehlen und es zu Versorgungslücken kommt. In den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen ist das bereits der Fall. Das Netz der Lebensmittelhändler dünnt sich in dieser Region immer mehr aus.



Versorgung: Hausarztpraxen finden keine Nachfolger



Die Zahl der ambulant tätigen Ärzte ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Aus dem Bericht geht hervor, dass auf dem Land die ärztliche Versorgung nicht mehr in allen Fachgebieten gleichermaßen abgedeckt werden kann. Im Jahr 2014 gab es bereits 230 freie Hausarztstellen. Am schlimmsten trifft es die Region rund um Görlitz. Dort liegt der Versorgungsgrad bei den Hausärzten unter 90 Prozent. Die Regierung setzt bei der Lösung des Problems vor allem auf ein Stipendienprogramm. Seit dem Jahr 2008 konnten dadurch 90 Medizinstudenten gewonnen werden, die nach dem Studium als Hausarzt auf dem Land arbeiten wollen.



Den Bericht des Innenministeriums gibt es kostenlos im Internet unter landesentwicklung.sachsen.de.

