Im Osterzgebirge fällt der erste Schnee Graupel, Regen, Schnee, alles lag diese Woche schon in der Luft. Nur wenig fehlt noch zu einer Schneedecke.

Der Winterdienst musste am Mittwoch noch nicht im Osterzgebirge ausrücken, denn der Schnee blieb nicht liegen. © dpa

In der Nacht zum Mittwoch hat es in Zinnwald und auf dem Kahleberg zum ersten Mal in diesem Winter geschneit, wie Lars Wagner, Wetterbeobachter in Zinnwald, bestätigt. „Wir hatten typisches Schauerwetter mit einem Gemisch von Regen, Graupel und Schnee“, berichtet er. Allerdings blieb der erste Schnee nicht liegen. So konnte sich keine Schneedecke bilden.

Ursache für dieses nasskalte Wetter ist kalte Polarluft, die jetzt zu uns weht. Sie ließ in Zinnwald die Temperatur in der Nacht zu Mittwoch auf exakt null Grad am Erdboden fallen. Das hat noch nicht gereicht, damit der Schnee liegenblieb. „Aber wenn es noch ein halbes Grad runtergeht, dann haben wir hier eine weiße Landschaft. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir das diese Woche noch bekommen“, sagt Wagner. Vor allem am Donnerstag bleibt es im Bergland noch sehr kühl.

Am Freitag und Sonnabend sollen die Temperaturen dann wieder etwas nach oben gehen. Es wird also nicht einwintern, selbst wenn jetzt noch einmal Schnee fällt und den Erzgebirgskamm in eine weiße Hülle packt. Das Schauerwetter am Mittwoch bot viel Abwechslung, gelegentlich war auch ein Regenbogen zu sehen, wenn die Sonne in den Regen schien.

