Im Namen der Patienten Ambulante OPs nehmen zu – für die SZ-Serie dazu gibt es den Lokaljournalistenpreis.

Wie gut sind ambulante Operationen in Sachsen? Es ist ein Jahr her, als die Sächsische Zeitung dieser Frage nachging. Ergebnis war eine große Serie, die gemeinsam mit den anderen beiden großen Regionalzeitungen im Freistaat – Freie Presse und Leipziger Volkszeitung – entstanden ist. Am Sonntag erhalten die drei Zeitungen dafür den Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Auszeichnung gilt als Oscar der Branche in Deutschland. „Die Serie ist Qualitätsjournalismus, der sich am Leser orientiert – konkret und serviceorientiert“, sagt Hans-Gert Pöttering, Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung.

An der Aktualität des Themas hat sich nichts geändert, im Gegenteil: Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der ambulanten Operationen in Sachsen weiter angestiegen – auf nunmehr rund 292 000 allein bei niedergelassenen Ärzten. Und bis heute haben Patienten – anders als bei stationären Operationen – keine Chance, sich über die Qualität dieser Eingriffe unabhängig zu informieren.

Mit einer Ausnahme: unsere Zeitungsserie. Sie bietet erstmals einen Überblick, welche Ärzte und Krankenhausambulanzen in Sachsen wichtige ambulante Operationen durchführen und wie zufrieden Patienten dabei waren. Grundlage war die bislang größte Umfrage im Freistaat unter 100 000 Patienten, die von der TU Dresden wissenschaftlich ausgewertet wurde. Gefragt wurde unter anderem nach der Wartezeit, nach unerwarteten Beschwerden und kostenpflichtigen Zusatzleistungen.

Zur feierlichen Preisvergabe am Sonntag in der Chemnitzer Community4you Arena werden Gäste aus Medien, Politik und Gesundheitswesen erwartet. (rnw/sk)

Die Serie:

„Ambulant operieren“ erschien vom 30. Oktober bis 2. Dezember 2015 in der Sächsischen Zeitung, Freien Presse, Leipziger Volkszeitung.

Die Daten: In die Auswertung flossen die Antworten von über 18 000 Patienten aus ganz Sachsen ein.

Die Partner: AOK Plus, IKK classic, Barmer GEK, TK und DAK-Gesundheit sowie Kassenärztliche Vereinigung, Landesärztekammer und Krankenhausgesellschaft Sachsen.

Die Macher: Die Agentur Nutzwerk GmbH. Sie produziert im Auftrag von SZ und FP u.a. die täglichen Leben-Seiten sowie die Reise-, Beruf- und Autoseiten im Wochenendmagazin.

