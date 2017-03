Im Leerlauf Sonntags ist Fahrverbot für Laster. Dann wir der Rasthof Dresdner Tor zum Kampfplatz gegen die Langeweile.

zurück Bild 1 von 4 weiter Geschlossene Gesellschaft: Rund 130 Trucks parken mit verdunkelten Scheiben am Rasthof Dresdner Tor Süd und warten darauf, dass Montag wird.Fotos: Andreas Weihs (2), © Andreas Weihs Geschlossene Gesellschaft: Rund 130 Trucks parken mit verdunkelten Scheiben am Rasthof Dresdner Tor Süd und warten darauf, dass Montag wird.Fotos: Andreas Weihs (2),

Zum Warten verdammt: Zihni Akyol (49) hat gerade ein spätes Frühstück mit Tee, Eiern und Toast gegessen. Zum Nachtisch gibt’s selbstgestopfte Zigaretten.

Sonntagsschmaus: Beim slowakischen Trucker Milos gibt es Cordon bleu von der „Gasbombe“.

Küche, Lager, Badezimmer: An Bord seines Lasters hat der Trucker alles, was er zum Überleben auf der Piste braucht, vom Pfefferstreuer bis zur Zahnbürste.

Wurstfettwolken über der Autobahn. Wasserschleier im Schlepp, rauscht Wagen auf Wagen vorüber am Rastplatz Dresdner Tor. Kein Wetter zum Pause machen. Aber Milos macht Pause. Er hat seine Gasbombe aufs Pflaster gestellt und einen alten Pappkarton als Windschutz drumherum gefaltet. Jetzt lupft er den Pfannendeckel. Wildes Geprassel. Regen und heißes Fett vertragen sich nicht. Milos angelt nach seinem Schnitzel. Der Bräunungsgrad befriedigt ihn. Noch mal wenden, dann ist das Truckersonntagsessen fertig. Lastwagenfahrer haben sonntags keine Wahl: Ob sie wollen oder nicht, sie müssen sich ausruhen. Schon seit 1956 gibt es das Sonntagsfahrverbot für Schwerlaster in Deutschland. Wer nicht gerade Verderbliches wie Milch oder Fische geladen hat, muss auf den Parkplatz. Das soll den Lärm in der Landschaft mindern, die Feiertagsruhe fördern. Die Straße gehört den Ausflüglern. Und was machen die Trucker?

Am Dresdner Tor südlich der A4 sind rund 130 Truckstellplätze voll belegt. Eine immense, doch reichlich leblose Wagenkarawane. Alle Kanzeln sind verdunkelt. Milos ist fast der einzige, der einen Fuß vor die Fahrertür setzt. Der 49-Jährige ist ein großer, kompakter Bursche, der nach jedem Satz ein wenig kichert. Fast zehn Tage, so erzählt er, ist er schon auf Achse. Bis runter nach Spanien ist er gerollt. Jetzt geht es zurück in die Heimat, in eine kleine Stadt im Norden der Slowakei, wo sein Haus steht, wo die Frau und drei Kinder warten.

Milos spricht ganz passabel deutsch. Er lernt noch, sagt er bescheiden. „Ich liebe Deutschland!“ Aus der Sicht eines Truckers ist Deutschland allerdings kein Paradies. Immerzu Stau, meckert Milos. Und die Autofahrer stehen viel zu oft auf der Bremse. „In Deutschland gibt es einen Schumacher, aber fünfzehn Millionen Staumacher“, sagt er und kichert mal wieder. Der Spruch passt genau zu seiner Kappe. Sie ist mit einem schwarzen Pferdchen auf gelbem Grund verziert, dem Wappen von Ferrari. Milos rast nicht. Aber wenn der Termin drückt, muss er auch mal schneller fahren, als erlaubt. Das ist sein Risiko.

Milos ist seit gestern Abend hier und er bleibt bis morgen früh. Was er die ganze Zeit macht? Kochen, essen, schlafen, vielleicht mal spazieren gehen. Ins Restaurant? Ausgeschlossen. Das kann er sich nicht leisten. Nein, er wird sich den Laptop vornehmen, ein paar Filme anschauen. Tausend Gigabyte Speicher hat er, sagt er stolz. Mit der Familie ist er per Telefon verbunden. Das zahlt der Chef. Ob er traurig ist, so lange von zu Hause weg zu sein? Er lacht. Siebzehn Jahre ist er jetzt schon Trucker. Alle Beteiligten haben sich daran gewöhnt. Er könnte es anders haben. Milos hat Automechaniker gelernt. Doch daheim zu arbeiten, bringt nicht genug ein, sechs-, siebenhundert Euro vielleicht. Auf dem Laster verdient er zweitausend. Und die braucht er auch, für den Hauskredit, für Strom, Wasser und Lebensmittel. Unterwegs kauft er billig ein, bei Lidl oder Aldi. Westliche Waren sind zu Hause sehr teuer geworden, und oft, so sagt er, auch noch zweite Wahl.

Zwei Reihen von Milos’ Laster entfernt steht der blaue Volvo von Tomasz. Der Pole, schmales Gesicht, Stoppelfrisur, öffnet die Tür. Tabaksdunst steht in der dunklen Höhle. Da kann auch das Dutzend Duftbäumchen am Spiegel, Sorte Black Classic, abenteuerlustig und männlich, nichts ausrichten. Tomasz zeigt, wie er die letzte Nacht verbracht hat, klappt die geräumige Liege von der Kabinenrückwand herunter. Hinter dem Beifahrersitz steht eine wuchtige Plastebox voller Konserven, Gläser mit Eintopf, Fischbüchsen. Und wenn die alle sind, hat Tomasz offenbar noch einen Plan B: Eine komplette Angel ist mit an Bord.

Kippen stopfen gegen den Frust

Am Truckersonntag macht der Pole Tomasz nichts anderes als der Slowake Milos. Die Strategien des Zeittotschlagens sind überschaubar. Bloß dass bei Tomasz die Langeweile statt mit Karlskrone Gold vom Aldi mit polnischem Zubr-Bier verschönert wird, nur echt mit dem Bison vorne drauf. Dazu liest er die polnische Wochenschrift „Angora“, eine Art Pressespiegel aus aller Welt. Grinsend deutet er auf ein Foto von Angela Merkel, die irgendwie anders aussieht. Es ist Ursula Wanecki, das polnische Double der deutschen Kanzlerin.

Ein untypischer Trucker ist Adam, jung, perfektes Englisch. Eigentlich studiert er, um Polizeioffizier zu werden. Dann könnte er jeden Abend bei der Familie sein, statt sich auf Autobahnen die Nächte um die Ohren zu hauen. Aber er hat Angst, als Polizist einmal auf jemanden schießen zu müssen. Dieser 50 000-Euro-Truck, erzählt er, ist seiner, sobald die Raten abbezahlt sind. Dann noch fünf, sechs Jahre auf der Piste, und er könnte einen Fahrer anheuern. Wie wird er sich entscheiden? Jetzt macht er erst mal das Fenster zu. Er telefoniert gerade mit seiner Freundin. Die Zeit ist kostbar.

Im Cockpit von Zihni aus Würzburg fliegen Tabakkrümel umher. Während er hier seinen Kesselwagen mit Palmöl parkt, stopft er Zigaretten. „Ist billiger, weißt du?“ Als Unterlage dient ihm eine alte Nummer von „Sözcü“, einer großen, Istanbuler Tageszeitung. Als kleiner Junge kam Türke Zihni nach Deutschland. Der Jungstraum vom Truckersein ist längst ausgeträumt. Seit dreißig Jahren ist Zihni Fernfahrer und hat den Job satt. Die Preise steigen, das Gehalt nicht. Dazu das Leben im Führerhaus, das endlose Warten an Tagen wie diesen im Niemandsland zwischen Parkplatz und Autobahn. Zihni wird bald fünfzig. Danach geht eigentlich nichts mehr, sagt er. Aber er muss weitermachen, für die Frau und für die Kinder, die beide studieren. Er muss weiter fahren, sagt er, bis zum Schluss.

