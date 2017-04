Im Kaufrausch Eine Coswigerin bestellt im Internet Waren für 8 600 Euro und bezahlt nie. Erschreckend, wie leicht ihr das gemacht wird.

Regelmäßig kommen Pakete des Online-Versandhändlers Zalando an. Insgesamt bestellt sie dort Waren für 8 610 Euro. Bezahlt hat sie davon keinen Cent. © dpa

In diesem Wohnblock im Coswiger Spitzgrund klingelt der Postbote öfter. Die junge Frau, die hier mit ihrem Mann und Kind wohnt, ist eine fleißige Bestellerin bei dem Internet-Händler Zalando. Fast monatlich kommen Pakete an. Vor allem hochwertige Bekleidung, Kindersachen, Schuhe, Schmuck, Sportbekleidung ordert die Frau bei dem Versandriesen. Ist ja auch so schön bequem, alles von zu Hause aus zu bestellen. Und bezahlen muss man auch nicht. Jedenfalls denkt die Frau gar nicht daran, die Rechnungen zu begleichen. In eineinhalb Jahren bestellt und erhält sie so Waren im Wert von 8 610 Euro. Bezahlt hat sie bis heute davon keinen einzigen Cent. Ein bisschen kreativ ist die Coswigerin auch. Stets bestellt sie unter falschem Namen, meist unter ihrem Geburtsnamen und mit frei erfundenen Vornamen. Und immer wieder gehen die Bestellungen von unterschiedlichen Mail-Adressen aus. Eine davon heißt „Simsalabim“. Doch jetzt ist es vorbei mit dem faulen Zauber. Wegen gewerbsmäßigen Betruges in 39 Fällen sitzt die Frau vor dem Schöffengericht des Amtsgerichtes Meißen.

„Ich war im Kaufrausch. Jedes Mal, wenn es geklappt hat, habe ich mit toll gefühlt, hatte Glücksmomente“, sagt sie dem Richter. Kurz vor der Verhandlung hatte sie es sich auf Drängen ihres Anwaltes Wolfgang Tücks anders überlegt. Sie legt nun doch ein Geständnis ab. Während der Ermittlungen hatte sie die Taten stets energisch bestritten. Noch kurz vor der Verhandlung tat sie das in Gegenwart ihres Mannes, stritt die Taten vehement ab. Ihr Mann will von den Bestellungen nichts gewusst haben. „Der war doch immer arbeiten“, sagt die Frau, die nur die Hauptschule schaffte, keinen Beruf hat, weil sie in der Prüfung durchfiel und auch keiner Arbeit nachgeht. Die kleine Familie mit mittlerweile zwei Kindern lebt ausschließlich vom Gehalt des Mannes. „Das Geld war knapp. Die Sachen hätte ich mir sonst nicht leisten können“, gibt sie zu.

Rund eine Viertelstunde braucht Staatsanwältin Yvonne Birke, um die 39 Taten der Frau exakt aufzulisten. Dabei zeigt sich, dass der Angeklagten das Beste gerade gut genug ist. Sportschuhe und -sachen von Nike müssen es schon sein, allein viermal bestellt sie ein Trikot von Bayern München. Nicht nur deswegen ist klar, dass sie einen Teil der Sachen zu Geld macht. Das gibt sie auch zu. Und beschwert sich. Für ein paar Schuhe, das 100 Euro kostete, habe ihr jemand nur 30 Euro gezahlt.

Erstaunlich ist, wie leicht ihr die Betrügereien von Zalando gemacht wurden. Obwohl die Ware stets an die gleiche Adresse geliefert und nie bezahlt wurde, kamen weitere Bestellungen an. Mahnschreiben hat die 25-jährige Angeklagte einfach nicht geöffnet. Mehr ist bisher nicht passiert.

Die Taten sind wohl nur die Spitze eines Eisberges. Wie ein Polizist sagt, hat sie schon in ihrem früheren Wohnort Rendsburg betrogen. Einen Tag vor der Verhandlung flatterte bei der Polizei eine neue Betrugsanzeige ein.

Für jede der 39 Taten sieht das Gesetz eine Mindeststrafe von sechs Monaten vor. Rein rechnerisch kämen also 20 Jahre heraus. Doch Juristen rechnen anders, die Einzelstrafen werden zu einer Gesamtstrafe zusammengefasst. Während die Staatsanwältin bei dieser Rechnung auf zwei Jahre kommt, verhängt das Gericht sogar nur ein Jahr und zehn Monate. Die Strafe wird auch noch zur Bewährung ausgesetzt.

Einbezogen in das Urteil wird eine weitere Geldstrafe von 400 Euro, weil sie die Dresdner Verkehrsbetriebe betrog. Diese Strafe ist also vom Tisch. „Die Strafe ist mathematisch nicht nachvollziehbar“, räumt der Vorsitzende Richter Andreas Poth ein. Das Geständnis habe die Angeklagte gerettet, es kann die Strafe um ein Drittel mindern. Ohne Geständnis wäre die Frau also ins Gefängnis gewandert. Ob sie den Schaden jemals wieder gutmachen kann, steht in den Sternen. Eher wird sie wohl Privatinsolvenz anmelden. Dann ist sie die Schulden nach sechs Jahren los.

