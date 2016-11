Im Dunstkreis der Reichsbürger Sachsen will härter gegen sogenannte Reichsbürger vorgehen. Die Landesregierung kündigt für Betroffene ein Waffenverbot an. Ermittlungen führen derweil auch auch in die Reihen der Polizei.

Sachsen hat eine härtere Gangart gegen die sogenannten Reichsbürger angekündigt. Mangels einer einheitlichen Bewegung seien sie als solche zwar bislang kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes, teilte die Behörde am Samstag mit. Allerdings habe man registriert, dass die Reichsbürger in den vom Verfassungsschutz beobachteten rechtsextremistischen Strukturen aktiv sind.

In der „Leipziger Volkszeitung“ kündigte Innenminister Markus Ulbig (CDU) am Samstag ein Waffenverbot für die Betroffenen an: „Wir müssen dafür sorgen, dass solche Typen nicht in den Besitz von Waffen kommen.“ Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an. Sie sind Anhänger einer Ideologie, die die Existenz der Bundesrepublik nicht anerkennt und den Fortbestand des Deutschen Reiches propagiert. Polizeibeamte, Richter und Gerichtsvollzieher sind bereits Opfer von gewalttätigen Übergriffen dieser Szene geworden.

Nach den tödlichen Schüssen eines Reichsbürgers auf einen Polizisten in Bayern war bekannt geworden, dass in einigen Bundesländern auch Polizeibeamte diesen Gruppen nahestehen. Auch in Sachsen ist das offenbar der Fall. Nach SZ-Informationen geht das Innenministerium in drei Fällen Hinweisen nach. Es bestehe ein Anfangsverdacht, sagte eine Ministeriumssprecherin bereits Ende Oktober. Jetzt spricht auch Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) über diese Fälle. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er am Wochenende, es liefen Ermittlungen gegen drei Beamte, die „möglicherweise Verbindungen [...] haben.“

Die Informationen werden derzeit geprüft. „Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird es harte Konsequenzen geben“, sagte der sächsische Regierungschef. Strenge Disziplinarverfahren wären wahrscheinlich die Folge. Reichsbürger seien nicht geeignet, Beamte in Sachsen zu sein, erklärte eine Ministeriumssprecherin der SZ. Sobald konkrete Anhaltspunkte für einen solchen Sachverhalt bekannt würden, leite der Dienstherr entsprechende beamten- und disziplinarrechtliche Maßnahmen ein. (szo/dpa)

